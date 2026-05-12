El informe Impactur valida el rumbo turístico de Gandia hacia la calidad y excelencia

Gandia pretende consolidar un modelo turístico más equilibrado y alineado con los criterios del informe del impacto económico del turismo. La concejala de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Gandia, Balbina Sendra, asistió a la presentación del estudio del Impactur, elaborado por Exceltur y presentado este lunes en Xàbia.

La edil ha puesto en valor la hoja de ruta que sigue el municipio para alinearse con los indicadores de excelencia que marca el informe. “Los datos de Impactur demuestran que el turismo es un gran motor social y económico. Desde el gobierno de Gandia somos conscientes de este impacto y, por eso, apostamos firmemente por el trabajo conjunto como la mejor herramienta para que nuestro destino continúe ganando en calidad y excelencia”, señala.

La responsable de Turismo ha destacado que determinados aspectos que señala el informe reafirman las líneas maestras del ejecutivo local: “Gandia está haciendo los deberes para consolidar un modelo equilibrado y desestacionalizado; las alianzas nos permiten dinamizar la economía, garantizar ocupación estable y contribuir al beneficio de toda la sociedad”.

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Un estudio sobre el impacto económico del turismo

El estudio Impactur, elaborado por Turismo Comunitat Valenciana y Exceltur, tiene como objetivo principal medir con rigor y precisión el impacto económico en el turismo de la región. El informe anual analiza la generación de empleo y los ingresos fiscales correspondientes al año 2024. Evalúa la recuperación del sector tras la crisis y compara los resultados de la Comunitat Valenciana con otras regiones. Según los datos publicados en el propio informe, la actividad turística generó 9.263 millones de euros en ingresos para las administraciones públicas y se reportaron 384.171 personas empleadas en el sector.