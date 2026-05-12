La Mancomunitat de Municipis de la Safor convoca el XXXV Premio de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor

La Manconmunitat de Municipis de la Safor, en colaboración con Tàndem Edicions, convoca las bases del XXXV Premio de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor. Recuerdan que los textos, que deben estar dirigidos a lectores de entre 8 y 11 años, han de ser originales e inéditas, estar escritos en valenciano con una extensión entre 25 y 60 páginas DIN A-4 y mecanografiados a doble espacio.

El premio, dotado con 3.500 euros por parte de la Mancomunitat Municipis de la Safor, se publicará por Tàndem Edicions. El certamen cuenta con el apoyo de la Academia Valenciana de las Lenguas. Los originales que opten al premio podrán presentarse hasta el 14 de junio a través de una de las dos modalidades establecidas- modalidad A o B-.

El objetivo de este premio es dar apoyo a la creación literaria en nuestra lengua y facilitar la edición de obras en valenciano. El abastecedor habitual del premio es Catalunya, las Islas Baleares y el territorio valenciano (también llegan originales de otras comunidades autónomas o de otros países como Italia o Francia).

Modalidad A

Las obras se deberán presentar en las dependencias de la Mancomunitat de Municipis de la Safor -avenida República Argentina, número 28-.

Estas narraciones incluirán en la portada el título, pero ningún dato que pueda identificar al autor. Los textos irán acompañadas de un sobre, en el que figurarán los datos identificativos y de contacto del autor.

Modalidad B

Los creadores se presentarán telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Mancomunitat.

La solicitud de participación debe ir acompañada de la obra en formato PDF – sin ningún dato que pueda identificar al autor de la obra-, y otro documento, también en formato PDF, con el título y los datos identificativos y de contacto del autor. Los documentos no se admitirán en ningún otro formato. La obras presentadas no podrán haber sido presentadas en otros concursos pendientes de resolución ni haber comprometido con anterioridad los derechos de publicación.

El comité estará formado por Teresa Broseta Fandos, filóloga y escritora; Carme Cardona Bartual, filóloga y escritora; Vicenta Tasa Fuster, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València y académica de la Academia Valenciana de las Lenguas; Octavio Ferrero Punzano, ganador del premio Carmesina 2025 , y Andrea Bella Català, representante de la Editorial Tandem del Grupo Bromera Ediciones.

El jurado estará presidido por el presidente de la Mancomunitat o la persona en la que delegue, como la secretaria de la Mancomunitat y el técnico cultural como miembro de la organización o personas que derive la Mancomunitat.

La decisión del jurado será inapelable. La presentación de los originales comporta la aceptación íntegra de estas bases y de los derechos y obligaciones que se derivan.

Las cuestiones no previstas en estas bases las resolverá el jurado según su libre criterio. El veredicto final del jurado se hará público el día 30 de julio.

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El ganador o ganadora se compromete a formar parte del jurado de la siguiente edición.