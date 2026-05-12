La marjal de Pego-Oliva honra al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente en el centenario de su nacimiento

El parque natural de la marjal Pego-Oliva acogerá un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente con motivo del próximo centenario de su nacimiento. La conmemoración se celebrará el próximo martes 19 de mayo en el Salinar de Pego. La iniciativa incluirá la plantación de un árbol por parte del Ayuntamiento de Pego y la instalación de una placa conmemorativa a cargo del Ayuntamiento de Oliva.

En la placa se podrá leer: “En recuerdo al querido naturalista en el centenario de su nacimiento: Félix Rodríguez de la Fuente (1928-2028). Además, como propuesta de Vicente Urios, primer director del Parque Natural, también aparecerá una frase del propio naturalista: “Bajo el cielo azul de la primavera, el agua mansa del gran marjal brilla como un espejo al que la brisa arranca reflejos cegadores que van a apagarse bajo las flotantes hojas de las ninfeas y nenúfares de la orilla”.

Enrique Parra, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oliva, lo describe como un “gran defensor de la fauna, flora y medio ambiente, pero, sobre todo, por su labor divulgativa de los valores de los espacios naturales como la marjal Pego Oliva. Por ello decidimos que queríamos sumarnos a la iniciativa y ofrecimos nuestra colaboración”.

Un pionero de la defensa natural

Félix Rodríguez de la Fuente fue un reconocido etólogo, naturalista y divulgador ambientalista español. Licenciado en Medicina por la facultad de Valladolid, fue un personaje polifacético con grandes conocimientos en cetrería, etología y estudio de los lobos. Ha escrito artículos para la revista Blanco y Negro -dominical del diario ABC-y también redactó cuatro series para La Actualidad Española -revista con la que empieza su etapa de viajes y expediciones-.

En 1966 dirigió la película "Alas y garras" y obtuvo el premio Arquero de Bronce del Festival de Cine de Gijón. Creó "Planeta Azul", una de las series que le catapultó al reconocimiento internacional, y también extendió su influencia en el mundo liteiario con la publicación de "Enciclopedia Salvada de la Fauna", un artículo traducido en más de catorce idiomas y publicado en los cinco continentes.

Rodríguez de la Fuente realizó documentales para radio y televisión. Su creación más popular fue “El hombre y la tierra”, un documental -emitido por RTVE entre 1974 y 1981-que rompió récords de audiencia con 124 capítulos emitidos en más de 40 países. La serie televisiva -dividida en tres partes- buscaba concienciar a la gente sobre el respeto por la fauna ibérica y el equilibrio natural.

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El naturalista ha sido reconocido como un pionero del género documental. A pesar de su trágica muerte en Alaska en 2014, su figura e influencia aún perduran en la memoria de muchos.