La moral de los profesores en huelga de la Safor no decae: "Hay que resistir hasta que la Conselleria quiera negociar"

La segunda jornada de huelga en la educación pública valenciana ha transcurrido en la comarca de la Safor sin incidentes. Al margen de los datos de seguimiento y la guerra de cifras entre sindicatos y Generalitat, los docentes en huelga de la comarca mantienen la moral alta y no paran de organizar actividades. De hecho, ya hay un "planning" para el resto de la semana. Imposible aburrirse: asambleas, pegada de carteles, almuerzos, mesas informativas, bicicletadas, concentraciones...

Algunos docentes, con estas movilizaciones, están viviendo una segunda juventud. Otros, los profesores más jóvenes, están tirando del carro con acciones, a cada cual más imaginativa, tanto en la vida real como en la virtual. "En Twitch hay un canal, Xiringuito dels Vaguistes, donde hacen directos", dice Víctor, un treintañero profesor del IES Joan Fuster, en Bellreguard, donde esta tarde ha habido una asamblea, organizada por el profesorado del centro, pero abierta también a familiares y alumnos.

Entrada al IES Joan Fuster de Bellreguard. / J.C.

Aquí hay 1.100 alumnos y un centenar de profesores, de los que seis han estado en servicios mínimos por la mañana, y otros seis más por la tarde.

En el patio del instituto esta tarde se habían dispuesto sillas en círculo y, como si se tratara de una "Trobada", había talleres de cocas, de chapas, de pintura de camisetas reivindicativas, danzas populares, exhibición de guitarra, y una gran "picaeta" de comida y bebida pagada con la "caja de resistencia" que han puesto estos días los profesores. Los docentes tenían previsto hacer la asamblea y después una cena "de pa i porta", pero en ningún caso encerrarse.

De todo esto no pueden ver imágenes en este artículo porque la dirección del instituto tomó la decisión, respetable, de que la prensa no hiciera fotografías en el interior, solo en el exterior del instituto. Con todo, la gran mayoría de los asistentes, antes de empezar, accede gustosamente a hacerse una foto de grupo fuera, junto a una pancarta en defensa de la educación pública.

Familias, alumnos y profesores en Bellreguard. / J.C.

"Queremos desmontar los bulos que está lanzando la Conselleria, como que esta huelga la hacemos sólo para cobrar más, o que los alumnos de segundo de Bachillerato ven peligrar su futuro, por eso hemos organizado este acto para explicárselo a las familias de primera mano", añade Víctor.

Este es un movimiento que respaldan los sindicatos de la enseñanza, pero que se ha venido gestando desde hace semanas en cada centro educativo, y en plataformas creadas para visibilizar el malestar, como "Docents de la Safor en Lluita", con presencia en redes sociales.

No se rinden

Tras la gran protesta del lunes por la mañana en Gandia, en la plaza Major, este martes las acciones se han atomizado más. Pero los huelguistas no se rinden, asegura Marina Bordes, profesora del IES Tirant lo Blanc que esta tarde visitaba a sus compañeros de Bellreguard. "Tenemos un 95 % de seguimiento en algunos centros, sobre todo en los colegios, y creo que debemos resistir un poco más, hasta que la Conselleria quiera negociar y mueva ficha, no es fácil, porque estamos perdiendo dinero, pero hay que aguantar".

El calendario de movilizaciones para este miércoles, 13 de mayo, incluye una "caminata intercentros" (9 horas); dos bicicletadas, una en Tavernes de la Valldigna y otra entre Palmera y Oliva; un almuerzo de hermandad y asamblea comarcal en Palmera (11 h), y a las 17.30 h una jornada de "puertas abiertas" en el IES Gabriel Ciscar de Oliva. De forma paralela, en la capital, València, este miércoles habrá una concentración a mediodía frente a la sede de la Conselleria de Educación convocada por los sindicatos.