El Partido Popular de la Safor planifica su estrategia para las elecciones municipales de 2027

El Partido Popular de la Safor busca reforzar su estructura interna y coordinar las próximas líneas de actuación política y organizativa. El pasado jueves 7 de mayo celebraron un encuentro de trabajo que reunió alrededor de 95 afiliados, portavoces y alcaldes de la comarca. La reunión sirvió para hacer balance de las acciones que el Partido Popular ha llevado a cabo en los últimos meses en los diferentes municipios de la Safor, así como para compartir propuestas, analizar la situación política actual y marcar las prioridades de trabajo de cara a los próximos meses.

Durante el encuentro, también se abordaron diferentes iniciativas de movilización y participación destinadas a activar las bases del partido y fortalecer la presencia del PP en toda la comarca. En este sentido, el coordinador comarcal del PP, David Ronda, destacó la importancia de mantener un contacto permanente con los afiliados, simpatizantes y representantes municipales para construir un proyecto sólido y cercano a los vecinos.

Algunos de los asistentes. / Levante-EMV

Asimismo, se destacó la planificación estratégica con vistas a las elecciones municipales de mayo de 2027. Los asistentes coincidieron en la necesidad de trabajar desde la unidad, la coordinación y la proximidad con los vecinos para consolidar la alternativa política del Partido Popular en los municipios de la Safor.

En el encuentro también se puso valor el trabajo institucional que realiza la Diputación de Valencia, presidida por Vicent Mompó, especialmente en materia de apoyo a los ayuntamientos y de impulso al municipalismo. Los representantes locales destacaron la importancia de iniciativas como el Fondo de Cooperación Municipal -con entregas de 4.781.884 euros-, que permite a muchos consistorios disponer de más recursos para inversiones y mejora de servicios, especialmente en los municipios más pequeños de la comarca.

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Ronda agradeció la amplia participación y el compromiso mostrado por todos los asistentes y subrayó que el trabajo conjunto de afiliados, portavoces y alcaldes es “fundamental para seguir creciendo y ofreciendo respuestas reales a las necesidades de nuestros municipios”.