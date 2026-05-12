Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: "Su alegría y compañerismo dejaban huella"
El restaurante donde trabajaba, El Hogar del Pescador, ha enviado un mensaje de pésame a través de las redes sociales
Pau, el joven de 24 años que falleció ayer por la tarde al chocar con su moto contra un coche en el Grau de Gandia trabajaba de cocinero en El Hogar del Pescador, el restaurante ubicado en el puerto gandiense, junto a la Lonja.
De hecho incluso participó en la rueda de prensa de presentación del Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia, que la organización celebró en el mismo restaurante el pasado 30 de abril, cocinando el típico plato.
Tras conocer el fatal accidente en las redes sociales del establecimiento han publicado un mensaje de pésame y a la vez de homenaje. "Compañero, cocinero y, sobre todo, una de esas personas que hacen equipo de verdad. De los que siempre suman, de los que hacen que apetezca venir a trabajar cada día. Su alegría, su compañerismo y su manera de entender esta profesión dejaban huella en todos los que compartíamos cocina y vida con él", señalan.
Añaden que Pau "tenía una enorme proyección como profesional, su interés constante por aprender, su implicación y el cariño que ponía en cada servicio hacían evidente que tenía un futuro brillante por delante".
Desde la gerencia y la plantilla aseguran estar "completamente consternados" y mandan "un abrazo inmenso a su familia, amigos y a todas las personas que tuvieron la suerte de conocerle".
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