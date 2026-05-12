La Plaça del Llibre de Gandia arrancará con un análisis de la Guerra Civil y acabará con un homenaje a Josep Piera

La Biblioteca Central de Gandia acogió este martes la presentación en rueda de prensa de la programación de la sexta edición de la Plaça del Llibre, organizada por la Fundació Full, el CEIC Alfons el Vell y el Ayuntamiento de Gandia. El evento, ya consolidado en la agenda cultural de la ciudad y la comarca, tendrá lugar del 14 al 17 de mayo en la plaza del Rei Jaume I, en el centro histórico.

Al acto acudieron la concejala de Cultura, Balbina Sendra, el director del CEIC, Juli Capilla, Josepa Costa, en representación de la Universitat Politècnica de València y Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, de la Fundació Full.

Para este jueves y viernes hay algunas actividades que se habían concertado en los centros educativos, con la presencia de algunos autores. Sin embargo, Rafael Domínguez comentó que se suspenderán si para entonces continúa la huelga de docentes: "Estamos al lado del profesorado, pensamos que es una reivindicación absolutamente digna, sobre todo en lo relativo a la discriminación del valenciano", señaló.

El evento es una feria del libro en valenciano, en que se pondrán a la venta 2.500 títulos con expositores de tres librerías de Gandia (Gavina, Ambra y Ferrer), pero a la vez la plaza acogerá numerosas actividades culturales para todos los públicos, como presentaciones de libros, espacios para la reflexión, mesas redondas, monólogos y otros espectáculos.

La inauguración será el jueves 14 con Safor de Lletres, el ciclo que organiza el CEIC Alfons el Vell. El eje temático será la Guerra Civil, a los 90 años de su estallido, y la memoria democrática.

La clausura será un espectáculo creado por Ximo Vidal en homenaje al poeta Josep Piera, fallecido recientemente. Lleva por título "Agitació poètica Piera" y tendrá lugar el domingo a las 13 horas.

La Fundació Full volverá a organizar, como el año pasado, un acto en recuerdo de la dana. Esta vez será una lectura dramatizada con los actores y actrices Mafalda Bellido, Sonia Alejo, Isabel Martí, Rafa Segura y Begoña Tena. La cita es el viernes a las 20.30 horas.

La organización espera superar las ventas del año pasado. La edición de 2025 recibió más de 4.000 visitantes.