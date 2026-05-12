La planta de biomasa de Gandia sigue sin ubicación definitiva tras el rechazo vecinal a su instalación en Marxuquera

Gandia constituyó hace dos meses una comisión técnica para decidir la ubicación de la planta de biomasa tras el rechazo vecinal al proyecto previsto en Marxuquera, que se basa en una máquina trituradora de restos vegetales para su posterior aprovechamiento y un depósito para su retirada.

El proyecto se habia diseñado para ser ubicado en la antigua cantera situada en las urbanizaciones de Xauxa y Montepino, a una distancia considerable de las viviendas. Pese a que no se trata de una actividad molesta, nociva o contaminante, los vecinos y vecinas expresaron su malestar, por lo que el consistorio anunció en octubre de 2025 la creación de una comisión especial para determinar el nuevo emplazamiento.

El proyecto sigue paralizado siete meses después. Ante esta situación, el concejal popular encargado del barrio de Marxuquera, David Ronda, ha denunciado "la ineficiencia y la absoluta falta de transparencia" del gobierno de Gandia respecto a la planta de biomasa. Lamenta que "llevan meses improvisando, dando largas a los vecinos y sin ofrecer ni una sola solución".

Ronda recuerda que el ayuntamiento se comprometió en febrero a ofrecer respuestas en el plazo de tres meses sobre un nuevo emplazamiento para esta infraestructura, pero, en sus palabras, "a día de hoy no existe ninguna explicación, ningún avance y ninguna información oficial para los vecinos afectados”.

La presidenta de la Junta de Distrito de Marxuquera, Liduvina Gil, reconoce que "en la comisión, donde se encontraban técnicos, vecinos y agricultores, no se llegó a ningún acuerdo porque las posturas eran diferentes". En sus palabras, "los agricultores nos comentaron que había un cambio de la normativa a nivel europeo que estamos estudiando, mientras que los vecinos reiteraban que no querían su instalación en Marxuquera para proteger el espacio. A nivel técnico faltaban estudios de medición de impacto ambiental, por lo que quedó en ese punto".

El PP también se mostró desde el primer momento contrario a instalar la planta en Marxuquera al considerar, según sus palabras, que “las preocupaciones de los vecinos eran legítimas” y que una infraestructura de estas características “podía ubicarse en otro punto de la ciudad sin generar conflicto social”.

Subvención del Consell

El popular también ha recordado que la Generalitat Valenciana otorgó una subvención de 218.000 euros para este proyecto que debía estar en funcionamiento en 2025. "Hoy la realidad es que no hay planta, no hay ubicación y tampoco respuestas” lamenta. Añade que "la subvención viene de dinero público pagado por los contribuyentes y que tiene que aclarar que ha hecho con ese dinero que no le corresponde”.

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En este sentido, la concejala Liduvina Gil recalca que la subvención se destinaba al proyecto situado en Marxuquera. Señala que con estas ayudas, el consistorio ha pagado la maquinaria que se había comprado y, en sus palabras, "el resto se ha devuelto". "La ayuda era para este espacio determinado. En un futuro, cuando se sepa la ubicación, se tendrá que volver a pedir dependiendo del espacio en la que se ubique", insiste.