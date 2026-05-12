Los profesores de Tavernes de la Valldigna toman las calles: "Si se hubieran sentado a negociar nunca habríamos llegado a esta situación. Nuestro lugar está en las aulas"

Con pitos, megáfonos y carteles, los profesores del CEIP Magraner, el CEIP Alfàndech, el CEIP Sant Miquel, el CEIP Divina Aurora, el IES Jaume II el Just y el IES La Valldigna han recorrido las calles y los lugares más emblemáticos de Tavernes de la Valldigna para sumar a vecinos y familias a esta huelga educativa indefinida, que arrancó ayer.

Los docentes han iniciado esta segunda jornada de movilizaciones con piquetes informativos en los distintos colegios e institutos. Posteriormente, se han concentrado en el Passeig del País Valencià para recorrer algunos de los puntos más concurridos de la localidad, como el Mercat Municipal o la escuela de música Mestre Arnau. Durante la marcha, han colgado carteles con lemas como «Respecte a la nostra llengua», «Més valencià», «Menys ràtios» o «Més recursos». La jornada culminará en el balcón del ayuntamiento, donde instalarán una pancarta en defensa de la escuela pública.

Profesores del CEIP Alfàndech recuerdan que "no es la primera vez que tenemos que recurrir a la huelga para hacerse escuchar". "Queríamos sentarnos a negociar con la Conselleria de Educación, pero no nos ha escuchado. Nosotros queremos estar en las aulas trabajando. Eso es lo que queremos y lo que nos gusta", recalcan. Agradecen el apoyo de las familias y el AMPA, ya que señalan que "nuestros derechos son los derechos del alumnado". "Queremos que las familias tengan claro que luchamos por sus hijos", han insistido.

Los docentes de Tavernes de la Valldigna toman las calles / Saray Fajardo

El CEIP Alfàndech recalca que las "reivindicaciones son muy claras". En sus palabras, "necesitamos más recursos para poder desarrollar nuestro trabajo en las condiciones que los alumnos se merecen".

Minutos antes, docentes del CEIP Sant Miquel también se concentraban a las puertas del centro para colocar carteles reivindicativos.El habitual bullicio de niños y niñas en un día cualquiera ha dado paso al silencio, roto únicamente por el sonido de los pitos reivindicativos. La jefa de estudios del centro, Ana Gil, señala que el "seguimiento de la huelga está siendo muy positivo en la comarca, donde se cifra en una media de 90 % de seguimiento". Añade: "Es una muy buena cifra".

Gil recuerda que las reivindicaciones no se centran únicamente en las subidas salariales, sino también en contar con “infraestructuras dignas, sustituciones cuando corresponda y una reducción de las ratios para poder ofrecer una mejor atención al alumnado”. Lamenta que la consellera Carmen Ortí no "haya querido volver a negociar", ya que, en sus palabras, "nunca hubiésemos llegado a esta situación porque nosotros queremos estar en la escuela con los niños, pero no hay otra alternativa".

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Las movilizaciones se repetirán a lo largo de la semana en los distintos municipios de la comarca.