La segunda jornada de huelga registra un seguimiento superior al 90% en colegios de Oliva y Gandia
Los profesores han organizado piquetes y mesas informativas y han colgado carteles en distintos puntos de las localidades
La Safor vive una segunda jornada de huelga educativa marcada por numerosas actividades de información dirigidas a familias, vecinos y alumnado para dar a conocer sus reivindicaciones. A lo largo de la mañana, el profesorado ha llevado a cabo piquetes informativos a las entradas de colegios e institutos, ha colocado carteles en distintos puntos emblemáticos de las localidades y ha instalado mesas informativas en el mercado municipal de Gandia. Además, en Tavernes de la Valldigna han colgado una pancarta desde el balcón del ayuntamiento con el apoyo de la alcaldesa, Lara Romero, y del resto de la corporación municipal. Las distintas propuestas se reproducirán a lo largo de la semana.
La segunda jornada de huelga ha registrado un seguimiento muy elevado en la Safor, con centros educativos de Gandia y Oliva que, en algunos casos, han superado el 90 % de adhesión. Destacan especialmente el CEIP Santa Anna de Oliva, con un 96 %, y el CEIP Botànic Cavanilles de Gandia, que alcanza el 94,3 %.
También se han situado en niveles altos de participación el IES Montdúver de Xeraco y el IES La Valldigna de Tavernes de la Valldigna, ambos con un 77 %, seguidos del CEIP Magraner de Tavernes y el CEIP Desemparats de Oliva, con un 76,5 %. El CEIP Roís de Corella de Gandia registra un 75 %, mientras que el CEIP Sant Antoni de Pàdua de Xeresa alcanza el 70 %.
En un tramo intermedio se encuentran el CEIP Cervantes de Gandia (67 %), el CEIP Joan Martorell (62 %) y el CEIP Mondúver (60 %), ambos también en Gandia. Les siguen el CEIP Francesc Carròs de La Font d’en Carròs (56 %) y el CEIP Mestre Rafael Noguera de Daimús (54,84 %).
Por debajo del 50 % se sitúan el CEIP José Pedrós de Piles (46,6 %), el CEIP Joan XXIII del Grau de Gandia (46 %), el CEIP Ausiàs March de Gandia (41 %), el CRA Mondúver-Safor (40 %) y el CEIP El Castell de Almoines (39 %). Los menores porcentajes se han registrado en el CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna (27 %) y el CEIP Les Foies del Grau i Platja de Gandia (9,5 %).
Datos en la Safor
- CEIP Santa Anna — Oliva — 96 %
- CEIP Botànic Cavanilles — Gandia — 94,3 %
- IES Montdúver — Xeraco — 77 %
- IES La Valldigna — Tavernes de la Valldigna — 77 %
- CEIP Magraner — Tavernes de la Valldigna — 76,5 %
- CEIP Desemparats — Oliva — 76,5 %
- CEIP Roís de Corella — Gandia — 75 %
- CEIP Sant Antoni de Pàdua — Xeresa — 70 %
- CEIP Cervantes — Gandia — 67 %
- CEIP Joan Martorell — Gandia — 62 %
- CEIP Mondúver — Gandia — 60 %
- CEIP Francesc Carròs — La Font d’en Carròs — 56 %
- CEIP Mestre Rafael Noguera — Daimús — 54,84 %
- CEIP Joan XXIII — Grau de Gandia — 46 %
- CEIP José Pedrós — Piles — 46,6 %
- CEIP Ausiàs March — Gandia — 41 %
- CRA Mondúver-Safor — Safor — 40 %
- CEIP El Castell — Almoines — 39 %
- CEIP St. Miquel — Tavernes de la Valldigna — 27 %
- CEIP Les Foies — Grau i Platja de Gandia — 9,5 %
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