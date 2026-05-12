El Síndic afea al Consell el silencio ante la denuncia por la muerte de dos vaquillas en Benifairó de la Valldigna

El Síndic de Greuges ha afeado a la Conselleria de Emergencias e Interior el silencio administrativo que ha mantenido durante los últimos meses ante la denuncia interpuesta por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) en agosto de 2025 por la muerte de dos vaquillas en Benifairó de la Valldigna. Concretamente, la entidad ha solicitado a la Dirección General de Interior la apertura de una investigación oficial por la muerte de los dos animales en una plaza con motivo de sus fiestas patronales. Concretamente, las muertes se produjeron el 26 de julio y el 2 de agosto, cuando ambos animales se derrumbaron en la arena estrepitosamente, con agónicos jadeos.

ANPBA había solicitado a la Dirección General de Interior «una investigación y comprobación de los presuntos hechos», entre los que incluía conocer quiénes eran los organizadores de los eventos, quién ejerció de director, la presencia de servicios veterinarios para atender a los animales o si se levantaron actas sobre su estado y desenlace para obtener «una garantía legal suficiente» con el fin de prevenir que puedan ocurrir hechos similares en el futuro.

Tras la queja, el Síndic ha concluido que la respuesta por parte del Consell «no resulta completa ni congruente» con la solicitud de la institución ni con el contenido de la queja. «No consta que la administración haya emitido ni notificado una respuesta expresa, diferenciada y dirigida a ANPBA en relación con la denuncia administrativa presentada el 11/08/2025, ni que haya informado de manera clara y concreta actuaciones realizadas para la comprobación de los hechos denunciados, ni del estado actual de las diligencias previas o, en su caso, de la incoación de procedimiento sancionador... En consecuencia, debe concluirse que la Generalitat Valenciana no ha dado cumplimiento pleno a su deber de respuesta expresa, completa y congruente respecto de la denuncia administrativa formulada por ANPBA», señalan.

Así, el Defensor del Pueblo vuelve a solicitar a la conselleria que «proceda a dictar y notificar una respuesta expresa, completa y congruente a la denuncia administrativa». Además, insta al Consell a reconocer a esta asociación «la condición de interesada en los procedimientos sancionadores que, en su caso, se incoen en relación con los hechos denunciados, atendiendo a su legitimación como denunciante, a la relación directa de sus fines estatutarios con el objeto del procedimiento y a la existencia de un interés legítimo reforzado en materia de bienestar animal y medio ambiente».

Sin festejos

Cabe recordar que una empresa privada decidió recuperar el año pasado los festejos taurinos en Benifairó de la Valldigna con motivo de las fiestas patronales tras años sin celebrarse. Sin embargo, el alcalde de la localidad comunicó hace unos meses a este diario que este año se descartaban este tipo de celebraciones tras la muerte de ambas vaquillas.

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Marc Vercher reconocía, tras volver a ostentar la alcaldía compartida con el Partido Popular, estar en contra de este tipo de celebraciones. En sus palabras, «no se van a hacer estando yo». El anterior edil, el popular José Luis Ferrando, sí que autorizó el montaje de una plaza de toros portátil costeada por una empresa privada. «Era una empresa privada y el terreno estaba alquilado por el ayuntamiento, pero a nosotros no nos costó dinero», afirmaba, al tiempo que recordaba que «el año pasado no estaba yo en el gobierno, por lo que no fue decisión mía».