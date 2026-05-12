Tavernes de la Valldigna lanza un SOS para que su club de halterofilia tenga un espacio digno donde entrenar

El Club Halterofilia Tavernes de la Valldigna lleva casi medio siglo dando tumbos, sin un espacio fijo donde realizar los entrenamientos ni, por supuesto, organizar competiciones.

La precaria situación de los deportistas de la entidad deportiva cobra de nuevo actualidad a raíz de un video difundido por la líder de la oposición en el consistorio vallero y secretaria autonómica del PP en la Generalitat, Eva Palomares, en el cual se ve a los y las halteras entrenando en los vestuarios de la piscina de verano que no se utilizan en invierno.

Palomares denuncia en el audiovisual que los y las deportistas se ejercitan "entre herramientas y material de obra, en un espacio totalmente inadecuado", añadiendo como crítica al actual gobierno municipal que "no se puede presumir de éxitos si no se dan medios. El futuro del deporte de Tavernes merece mucho más".

El video ha causado un cierto revuelo en la localidad vallera. El concejal de Deportes de Tavernes, Josep Llàcer, ha salido al paso de las críticas: "El CH Tavernes va a pasar a entrenar en el espacio que hoy es el frontón municipal del polideportivo, que prácticamente ya no se utiliza. De hecho, en esta mismo lugar tenemos ya elaborado un anteproyecto con un presupuesto de unos 200.000 euros para levantar una sala solo para la halterofilia, pero necesitamos ayuda económica de otras administraciones".

Llàcer asegura estar disgustado con el video emitido por Eva Palomares porque "los que nos preocupamos del CH Tavernes día a día quedamos como los que tienen al club abandonado y eso no es cierto, mientras que hay gente que no aporta soluciones y solo quiere polémica" en clara alusión a la líder de la oposición.

El edil de Deportes apela a buscar soluciones entre todos: "Hay que arremangarse y trabajar. Ya que Eva Palomares es secretaria autonómica, que se implique por Tavernes y que también busque financiación".

El gobierno municipal "ofrece todo lo que tiene y puede y encima parece el malo de la película. Decir que no lo hacemos porque no queremos es absolutamente falso. Tengo la conciencia tranquila de hacer todo lo que puedo. Los recursos son los que son, limitados", concluye Llàcer.

El presidente Francisco Felis

Por su parte, el presidente y "alma mater" del Club Halterofilia Tavernes de la Valldigna, Francisco Felis, lamenta no tener un lugar para entrenar "desde hace tantos años" al tiempo que asegura que le encantaría contar con un espacio propio, solo para la halterofilia.

Felis ve con buenos ojos la propuesta de ubicación de sus deportistas en el frontón municipal: "Ojalá nos hicieran allí un local fijo. Estaríamos encantados. Ahora mismo no podemos acoger a más niños o niñas por falta de espacio y es una verdadera lástima", recordando que "este club siempre ha dado grandes campeones y queremos seguir igual, pero para ello necesitamos buenas condiciones".

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El presidente desvela que la próxima semana tiene prevista una reunión en la Conselleria junto a técnicos y concejales del Ayuntamiento de Tavernes para intentar conseguir recursos en forma de financiación económica para el citado inmueble que se pretende construir.