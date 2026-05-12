Tigres de Gandia se sitúa líder en solitario de la Liga Nacional tras su tercera victoria consecutiva

Tigres de Gandia ganó en su campo de béisbol de la playa al siempre complicado Rocosos de Valencia en un partido de la Liga Nacional en el que al equipo local le sobraron 6 entradas.

Al final de esa tercera entrada, el equipo felino se relajó, no metió la directa como suele hacer habitualmente, y se dedicó a hacer lo justo dejándole la responsabilidad del partido a su magnífico pitcher Jonathan Nava.

En ataque no se sacó partido a los 11 hits conseguidos, ya que el premio fue de tan solo 5 carreras a su favor. En defensa se cometieron los 2 primeros errores del Nacional, aunque no supuso nada de cara al resultado del play.

Marca la diferencia

El MVP del partido fue el pitcher de equipo de Gandia que dominó de principio a fin a la novena visitante a lo largo de 9 entradas, eliminando a 13 bateadores de una manera muy personal, de una manera totalmente anárquica y haciendo lo que quería y cuando él quería, siendo fiel a su estilo.

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El resultado del partido fue de triunfo de Tigres de Gandia por 5-1. Este resultado permite a los gandienses colocarse al frente de la clasificación en el grupo Este de la Liga Nacional.