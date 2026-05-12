Vecinos y expertos alertan de que el hotel de Castellonet de la Conquesta se proyecta sobre un gasoducto de alta presión

El hotel de cuatro estrellas con veinte suites promovido por una empresa belga a menos de un kilómetro de Castellonet de la Conquesta, el municipio menos poblado de la Safor, ha despertado un fuerte rechazo vecinal. Desde que Levante-EMV avanzó que el Consell había sometido a información pública la Declaración de Interés Comunitario del complejo turístico, cerca de un millar de vecinos y residentes de localidades próximas han firmado contra el proyecto para tratar de frenar su construcción.

La movilización continúa activa. La plataforma Castellonet Tranquil sigue recogiendo apoyos y, además, durante este fin de semana instalará mesas informativas frente al ayuntamiento para advertir a la población sobre las posibles consecuencias que, a su juicio, tendría el hotel para la localidad.

Vecinos y asociaciones también preparan una batería de alegaciones para paralizar el complejo. Entre ellas, los residentes alertan que el hotel se proyecta sobre un gasoducto de alta presión. Concretamente, bajo una de las tres parcelas situadas en las proximidades del barranco de Toni y el Racó discurre el gasoducto Montesa-Dénia, con una tubería de 50,8 centímetros de diámetro y de alta presión, con 72 atmósferas.

La plataforma señala que el «gasoducto atraviesa todo el complejo turístico de oeste a este por el centro del mismo». Añaden que esto supone un «gran peligro, ya que se realizarán multitud de zanjas en el complejo para instalar suministros de todo tipo y, a su vez, se llevarán a cabo movimientos de tierras necesarios para la ejecución de las obras».

Castellonet Tranquil insiste en que «no solo supondrá un peligro durante la ejecución de las obras, sino también posteriormente, ya que cualquier movimiento sísmico podría ocasionar una rotura de la tubería o una fuga». «La catástrofe podría ser de dimensiones incalculables», lamentan.

Los vecinos advierten de que una posible fuga o explosión del gasoducto podría provocar una catástrofe de gran magnitud y recuerdan como precedente la tragedia del camping de Les Alfaques (Tarragona), donde la explosión de una cisterna de gas causó la muerte de 215 personas en 1978. «No tiene ningún sentido realizar un proyecto turístico sobre un gasoducto activo de alta presión», insisten.

Una de las señales que advierte sobre el gasoducto. / Levante-EMV

Por su parte, Bartolomé Balbastre, que ha ejercido como bombero durante 37 años y que también fue alcalde de la localidad, señala que «tras la experiencia y formación adquiridas, también he presentado la alegación, ya que una rotura o fuga de este conducto de alta presión por motivos naturales, sísmicos o mecánico o la cavitación de gas en el subsuelo, podría generar una deflagración, explosión o ‘flashover’ de magnitudes difíciles de evaluar por cualquier técnico».

Informes

Vecinos y expertos lamentan que ninguno de los informes municipales —según ha podido comprobar este diario en la documentación— considere el paso del gasoducto como un factor desfavorable para el proyecto hotelero. Sin embargo, los planos consultados muestran que la tubería atraviesa las parcelas donde se prevé construir el hotel. Además, la zona cuenta con algunas señales que advierten sobre su presencia.

Mapa que muestra por dónde pasa el gasoducto. / Levante-EMV

«No entendemos como hay vecinos que tienen parcelas cerca y no puden ni plantar un árbol, pero proyectan este complejo. La normativa marca que no se puede edificar a una distancia de diez metros a cada lado de la tubería», señalan.

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Hace unos días, el ayuntamiento ya emitió un informe desfavorable en torno a este proyecto, ya que, en sus palabras, ha provocado un movimiento social en la población «totalmente en contra de la implantación del hotel rural y la pernocta de caravanas». Cabe recordar que el futuro establecimiento hotelero también incluye áreas de restauración, piscina, zonas recreativas y espacios ajardinados en una superficie de 36.253 metros cuadrados, de los cuales 17.296 albergarán las distintas instalaciones vinculadas al hotel.