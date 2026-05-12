Vercher de Piles, únic pilotari de la Safor en la fase final del Campionat Individual de Raspall-Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2026

El rest de la comarca disputarà els quarts de final després de guanyar l'eliminatòria prèvia este dilluns al Trinquet de Xeraco

Vercher de Piles, este dilluns, al Trinquet de Xeraco / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

El Campionat Individual de Raspall-Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2026 ja està en marxa. Millor dit, ja té definitits els enfrontaments de quarts de final després de jugar-se unes eliminatòries prèvies.

En la primera ronda han participat 16 jugadors, entre els quals es troben figures com Diari, Bonillo, Lorja, Momparler Terrades II (campió sub23) o Punxa (campió autonòmic), entre altres. Només es classificaven a la següent fase 8 per a mesurar-se posteriorment entre ells.

En els octaus de final esperaven Ramón, Lorja, Seve i Vercher que han entrat a jugar directament en esta ronda del campionat. Els quatre classificats, Vercher de Piles, Lorja, Seve i Bossio, passen als quarts de final en els grups que ja estan assignats en cas d’avançar.

Quarts de final

En el Grup A esperen Tonet IV i Murcianet, mentre que en el Grup B estaran Iván i Marrahí. Els dos primers de cada grup classificaran a les semifinals i s’enfrontaran els primers contra els segons de l’altre grup, a una única partida per a jugar la gran final, on coneixerem al pròxim número 1 del raspall.

Esta edició de l’Individual 2026 no compta finalment amb Montaner d'Almiserà i Vicent de Xeraco. El primer continua arrossegant les molèsties i no estarà disponible per a jugar la fase eliminatòria. Tampoc arriba el xeraquer que no ha rebut encara l’alta mèdica i que tenia previst entrar en quarts de final pels mèrits de l’any passat.

Altres jugadors que no estaran són Salelles II, que encara no ha pogut tornar a jugar després de la lesió o Ian, al que li han detectat un trencament al quàdriceps esta setmana i es cau també del mà a mà. Moltò serà altre dels jugadors que no jugaran l’Individual a causa de la baixa per paternitat.

Tot plegat, Vercher de Piles s'ha convertit en l'únic representant de la comarca de la Safor en la fase final de la competició. El rest saforenc està molt bé físicament, s'ha oblidat ja de les lesions i està molt il·lusionat de cara a fer un gran paper al campionat de mà a mà.

