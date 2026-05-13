Arranca el Gandia Pride con el primer Ciclo de Cine LGTBIQ+
El público podrá disfrutar de una programación cinematográfica comprometida con la igualdad, la inclusión y la libertad de ser del 17 al 21 de mayo
Todas las sesiones serán a las 22 h
Ainhoa Ferrando
La semana del Gandia Pride empezará con la primera edición del Ciclo de Cine LGTBIQ+ “Pride en Gran Pantalla”. Esta iniciativa cultural y social -a cargo de la asociación Independence Gay Asociación, en colaboración con Cines ABC Gandia-, busca promover la visibilidad, la diversidad y el respeto a través del séptimo arte.
El objetivo es acercar al público historias reales, humanas y necesarias para reflejar la pluralidad de la sociedad actual. El público podrá disfrutar de una programación cinematográfica comprometida con la igualdad, la inclusión y la libertad de ser del 17 al 21 de mayo. Todas las proyecciones serán a las 22 h.
La primera sesión cinematográfica se llevará a cabo el domingo 17 de mayo con “Maspalomas”. Durante la película, el protagonista realizará un viaje emocional a Gran Canaria para reencontrarse con el pasado. El lunes 18 de mayo, se emitirá “20.000 especies de abejas”, una historia sobre una niña trans que busca su lugar dentro de su familia.
La programación continuará el martes con “Pillion”, una película que explora de manera íntima el deseo y las relaciones entre los hombres. El miércoles, se proyectará “Queer”, basada en la obra de Burroughs. El filme se centra en el viaje a la obsesión en el México de los años 50. Por último, el jueves 21 de mayo, lCreatura”, que retrata de manera honesta la sexualidad femenina y la memoria, será la encargada de cerrar este ciclo.
La iniciativa contará con la colaboración de entidades y personas comprometidas con la promoción de la igualdad y la diversidad para consolidar la programación cultural inclusiva en la ciudad.
Desde la organización consideran que la cultura tiene un "papel fundamental en la construcción de una sociedad más diversa, respetuosa e inclusiva" y destacan que, con este ciclo, se pretende dar voz a "historias que merecen ser contadas y vistas".
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