La Biblioteca Central de Gandia amplia su horario para prepararse los exámenes

La Biblioteca Central de Gandia anuncia la ampliación de su horario de apertura con motivo de los exámenes finales de los distintos niveles educativos, así como de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Del 11 de mayo al 5 de junio, la biblioteca estará abierta de 9 a 23 h toda la semana. Durante este periodo, el centro solo funcionará como sala de estudio y, según han informado, el horario de servicio bibliotecario será de lunes a viernes de 10 a 21 h, mientras que los sábados empezará de 10 a 13:30 h.

Esta medida busca facilitar un entorno adecuado donde los estudiantes puedan disponer de un espacio cómodo, tranquilo y totalmente equipado. Las instalaciones cuentan con enchufes para cargar los ordenadores y dispositivos móviles. También cuentan con conexión a internet, lo que permite a los usuarios trabajar con total autonomía.

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Desde la Biblioteca Central de Gandia recuerdan la importancia de respetar las normas de convivencia y mantener un ambiente de silencio y respeto, especialmente durante este periodo de alta afluencia.