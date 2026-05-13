La Biblioteca Central de Gandia amplia su horario para prepararse los exámenes
Hasta el próximo 5 de junio, el horario será de 9 a 23 horas
Ainhoa Ferrando
La Biblioteca Central de Gandia anuncia la ampliación de su horario de apertura con motivo de los exámenes finales de los distintos niveles educativos, así como de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).
Del 11 de mayo al 5 de junio, la biblioteca estará abierta de 9 a 23 h toda la semana. Durante este periodo, el centro solo funcionará como sala de estudio y, según han informado, el horario de servicio bibliotecario será de lunes a viernes de 10 a 21 h, mientras que los sábados empezará de 10 a 13:30 h.
Esta medida busca facilitar un entorno adecuado donde los estudiantes puedan disponer de un espacio cómodo, tranquilo y totalmente equipado. Las instalaciones cuentan con enchufes para cargar los ordenadores y dispositivos móviles. También cuentan con conexión a internet, lo que permite a los usuarios trabajar con total autonomía.
Desde la Biblioteca Central de Gandia recuerdan la importancia de respetar las normas de convivencia y mantener un ambiente de silencio y respeto, especialmente durante este periodo de alta afluencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
- Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año
- Tavernes de la Valldigna rinde honores a sus campeones: Celebración de Champions por el título en La Nostra Copa
- Vecinos y expertos alertan de que el hotel de Castellonet de la Conquesta se proyecta sobre un gasoducto de alta presión
- El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor
- Identidad local, ambiente familiar e implicación vecinal: El barrio del Molí de Santa María de Gandia vive las fiestas de la Santa Creu
- El rescate en Oliva reabre el debate sobre la vigilancia: Solo Gandia y Tavernes de la Valldigna cuentan con socorristas en las playas durante el puente de mayo
- Tavernes de la Valldigna y Xeraco eliminarán los ‘dados’ del río Vaca a partir de julio para reducir las inundaciones