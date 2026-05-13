Contienen una fuga de gas en una calle de la Font d'en Carròs

Una fuga de gas se ha producido esta tarde, sobre las 16.30 horas, en la Font d'en Carròs, concretamente en la calle Cervantes, al oeste del municipio. El escape se ha producido durante unas obras de remodelación de la vía, que ejecuta el propio ayuntamiento, tras picar de manera accidental en una tubería.

Hasta el lugar se han desplazado rápidamente agentes de la Policía Local, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, del parque de Oliva y sargento de Gandia, y técnicos de la propia empresa de gas, que han logrado contener la fuga. El escape no ha requerido evacuar a los vecinos y en una hora ha quedado solucionado.