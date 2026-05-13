Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Discoteca ApacheÚltima hora virusVerdugo Peset AleixandreHuelga EducaciónRuido MestallaAlfafar desalojoPablo Alborán
instagramlinkedin

El CA Safor Teika de Gandia obtiene dos medallas individuales en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas

William Gortaire fue bronce en los 100 ml y Adriana Solanes plata en los 3.000 ml

El club gandiense también compitió en el Campeonato de España de 5.000 ml Sub18 y Sub20, en Maó

La atleta de Daimús, Adriana Solanes Valero, y William Daniel Gortaire, con las medallas

La atleta de Daimús, Adriana Solanes Valero, y William Daniel Gortaire, con las medallas / CA Safor Teika

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Club d’'Atletisme Safor Teika de Gandia participa con éxito en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas Sub16 (Cadete), en Pereiro de Aguiar (Ourense). En categoría masculina Andalucía se proclamó campeona. Cataluña y Comunitat Valenciana empataron en segunda posición, pero en el desempate el subcampeonato se lo llevaron finalmente los catalanes. En la clasificación femenina Cataluña se proclamó campeona, seguida muy de cerca por la Comunitat Valenciana y Andalucía fue tercera.

En esta competición hubo atletas del CA Safor Teika. Cabe destacar a William Daniel Gortaire, que a nivel individual obtuvo medalla de bronce en los 100 metros lisos, y a Adriana Solanes quien fue medalla de plata en los 3.000 metros lisos.

Buena actuación

Además, Érika Llorca fue octava en los 1.000 ml, Olivia Figueres quedó sexta en la primera serie de los 600 ml, y Ángel Alemany fue noveno en los 1.500 metros obstáculos.

Noticias relacionadas

Otro Nacional

Por otro lado, la entidad gandiense estuva representada en el Campeonato de España de 5.000 metros lisos para las categorías Sub18 (Juvenil) y Sub20 (Junior) celebrado el sábado pasado en Maó (Menorca). Obtuvieron plazas de finalista Lluna Villar y Álex Sangil, al ser ambos quintos, y también participó Daniela García.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año
  2. Tres estudiantes de Gandia presentarán en China un sistema que mejora el tráfico de camiones en el puerto de València
  3. Tavernes de la Valldigna rinde honores a sus campeones: Celebración de Champions por el título en La Nostra Copa
  4. El rescate en Oliva reabre el debate sobre la vigilancia: Solo Gandia y Tavernes de la Valldigna cuentan con socorristas en las playas durante el puente de mayo
  5. Identidad local, ambiente familiar e implicación vecinal: El barrio del Molí de Santa María de Gandia vive las fiestas de la Santa Creu
  6. Tavernes de la Valldigna y Xeraco eliminarán los ‘dados’ del río Vaca a partir de julio para reducir las inundaciones
  7. El mejor bocadillo de la Comunitat Valenciana se come en Benifairó de la Valldigna: El éxito de una familia
  8. Castellonet de la Conquesta frena el hotel de 4 estrellas por la presión vecinal

El CA Safor Teika de Gandia obtiene dos medallas individuales en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas

El CA Safor Teika de Gandia obtiene dos medallas individuales en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas

Otro paso más en la historia: El Chef Amadeo Gandia Club, subcampeón en la máxima categoría del billar en España

Otro paso más en la historia: El Chef Amadeo Gandia Club, subcampeón en la máxima categoría del billar en España

El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor

El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor

El Instituto Cervantes prepara un gran recital poético en Gandia que ya organiza en Atenas o Nápoles

El Instituto Cervantes prepara un gran recital poético en Gandia que ya organiza en Atenas o Nápoles

La moral de los profesores en huelga de la Safor no decae: "Hay que resistir hasta que la Conselleria quiera negociar"

La moral de los profesores en huelga de la Safor no decae: "Hay que resistir hasta que la Conselleria quiera negociar"

La cofradía del Silencio de Gandia distingue a la Policía Local por custodiar sus imágenes en las procesiones

La cofradía del Silencio de Gandia distingue a la Policía Local por custodiar sus imágenes en las procesiones

La planta de biomasa de Gandia sigue sin ubicación definitiva tras el rechazo vecinal a su instalación en Marxuquera

La planta de biomasa de Gandia sigue sin ubicación definitiva tras el rechazo vecinal a su instalación en Marxuquera

La marjal de Pego-Oliva honra al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente en el centenario de su nacimiento

La marjal de Pego-Oliva honra al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente en el centenario de su nacimiento
Tracking Pixel Contents