El CA Safor Teika de Gandia obtiene dos medallas individuales en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas
William Gortaire fue bronce en los 100 ml y Adriana Solanes plata en los 3.000 ml
El club gandiense también compitió en el Campeonato de España de 5.000 ml Sub18 y Sub20, en Maó
El Club d’'Atletisme Safor Teika de Gandia participa con éxito en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas Sub16 (Cadete), en Pereiro de Aguiar (Ourense). En categoría masculina Andalucía se proclamó campeona. Cataluña y Comunitat Valenciana empataron en segunda posición, pero en el desempate el subcampeonato se lo llevaron finalmente los catalanes. En la clasificación femenina Cataluña se proclamó campeona, seguida muy de cerca por la Comunitat Valenciana y Andalucía fue tercera.
En esta competición hubo atletas del CA Safor Teika. Cabe destacar a William Daniel Gortaire, que a nivel individual obtuvo medalla de bronce en los 100 metros lisos, y a Adriana Solanes quien fue medalla de plata en los 3.000 metros lisos.
Buena actuación
Además, Érika Llorca fue octava en los 1.000 ml, Olivia Figueres quedó sexta en la primera serie de los 600 ml, y Ángel Alemany fue noveno en los 1.500 metros obstáculos.
Otro Nacional
Por otro lado, la entidad gandiense estuva representada en el Campeonato de España de 5.000 metros lisos para las categorías Sub18 (Juvenil) y Sub20 (Junior) celebrado el sábado pasado en Maó (Menorca). Obtuvieron plazas de finalista Lluna Villar y Álex Sangil, al ser ambos quintos, y también participó Daniela García.
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