El colegio El Rebollet de Oliva gana el concurso de videos del “Dia de l’Esport”

El Colegio El Rebollet Coop. V. de Oliva ha ganado el concurso de videos del “Dia de l’Esport”, una iniciativa organizada por la Fundación Trinidad Alfonso, la Comunitat de l’Esport y la Generalitat Valenciana.

Bajo el lema “No deixeu de jugar mai”, la propuesta plantea un emotivo diálogo entre una nieta y su abuela. Ella le cuenta los recuerdos de su infancia y le explica como jugaban y se divertían las generaciones anteriores antes de que llegaran las pantallas y el sedentarismo actual.

El centro ha sido reconocido entre más de 1.100 centros participantes de toda la Comunitat Valenciana con un video que reivindica los juegos tradicionales frente al sedentarismo actual.

La pieza recoge actividades deportivas y lúdicas realizadas por el alumnado el pasado 27 de marzo en una jornada dedicada a los deportes y a los juegos tradicionales. A través de las imágenes, se pone en valor el juego compartido entre generaciones y la importancia de preservar estas actividades como parte del patrimonio cultural y educativo.

El colegio recibirá como premio un cheque de 1.000 euros para invertir en material deportivo, una dotación que permite impulsar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre los alumnos. Está previsto que los representantes de la organización visiten próximamente el centro para entregar de manera oficial el galardón.

Noticias relacionadas

Desde el colegio El Rebollet se ha valorado de manera positiva este reconocimiento: “Este premio es un orgullo para toda la comunidad educativa y un impulso para el trabajo que hacemos cada día para fomentar el deporte, la convivencia y los valores en nuestros alumnos. Nos hace especial ilusión abordar los juegos tradicionales y su capacidad para unir generaciones”, concluyen desde el centro.