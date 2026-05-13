La "familia" del Club Halterofilia Tavernes de la Valldigna urge consenso ante la falta de una sede fija: "Estamos cansados de ir dando tumbos y queremos un espacio en condiciones"
La madre de una deportista de la entidad pide a los políticos que la situación se solucione por el bien de los deportistas
Mari Carmen es la madre de Sara, una deportista del Club Halterofilia Tavernes de la Valldigna. Además, es jueza de esta disciplina deportiva. No es vallera ni vota en la localidad, por lo que no está influenciada por nadie ni nada.
Esta mujer ha querido dar su opinión sobre la precaria situación del CH Tavernes en cuanto a la falta de un espacio o local para entrenar y competir, una situación que se arrastra desde hace varias décadas.
La mamá de Sara recuerda que su hija ingresó en el CH Tavernes a los 11 años de edad y que una década después nadie ha encontrado una solución al problema: "Empezamos a entrenar en un sótano lleno de humedad que se inundaba cuando llovía. Los hemos hecho también en locales privados (gimnasios), en un edificio de vecinos que no reunía condiciones, incluso debajo de una higuera en medio del campo, y ahora, de manera provisional, en los vestuarios de la piscina de verano hasta que nos tengamos que ir. Ahora, dicen que nos van a poner en el frontón municipal...".
Representantes del pueblo
Mari Carmen desea que esta situación se solucione por el bien del deporte, de los deportistas y de la halterofilia en particular: "No queremos dar más tumbos, ir de un lado a otro, sin rumbo. Necesitamos un local con unas mínimas condiciones. Tenemos deportistas de nivel nacional e internacional que representan al pueblo allá donde van y se merecen unas mejores instalaciones".
Con independencia del color político, gobierno y oposición u otras administraciones, "la familia del CH Tavernes, porque eso es lo que somos, queremos un local en el que poder entrenar e, incluso, organizar competiciones contra otros clubes, tomas de marcas o jornadas de liga, pero también para poder acoger a más niños y niñas que quieran iniciarse en la halterofilia. Debería haber un consenso para hacer realidad esta necesidad".
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