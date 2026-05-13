Así funcionan los servicios mínimos en el IES María Enríquez de Gandia en la huelga del profesorado: "Las familias pueden estar tranquilas porque el alumnado está atendido"

Son las 7.45 horas del miércoles, 13 de mayo, tercer día consecutivo de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana. La jornada va a comenzar en el IES María Enríquez de Gandia. En la puerta del centro, que se abre a las 07.53 horas, se agolpan dos o tres decenas de estudiantes. Por otro lado llega un autobús procedente de un pueblo cercano con más alumnos.

Los escolares presentes, no más de un centenar, entran en el instituto. También lo hacen algunos profesores: los que se encargan de los servicios mínimos, los están de guardia y aquellos que no hacen huelga. En los 10-15 minutos siguientes se despejan los pasillos. El alumnado, que ha ido a más en número, ya está ubicado y los docentes recorren los pasillos para comprobar cuál es la situación.

Alumnado del IES María Enríquez de Gandia, este miércoles, a las puertas del centro / Salva Talens Carbó

Sobre las 08.30 horas, Lucía Defez, vicedirectora del IES María Enríquez, atiende a Levante-EMV: "Creo que hoy habrán venido unos 200 por los 350 del lunes, primer día de la huelga. Son, mayoritariamente, de primero y segundo de ESO, y algunos de 2ª de Bachillerato".

Los alumnos presentes tienen clase si el profesor que les toca no ha hecho huelga. Si el docente no está porque secunda la huelga, hay unos servicios mínimos y profesorado de guardia, cuatro y cuatro, pero este miércoles no han venido dos que tenían que estar de guardia porque se supone que han hecho huelga.

Los docentes se organizan para que el alumnado no se quede sin vigilancia. Se pueden juntar algunos cursos siempre que sean pocos alumnos. Si hay una cantidad importante que desborda, bajan al patio. A la hora siguiente, cuando suene el timbre, el alumnado debe volver a sus aulas y empieza de nuevo la rueda. Aquí hay que comprobar cada hora quién está o quién ha hecho huelga, destaca la directiva y profesora del instituto.

La tarea de esta semana de huelga resulta complicada para el profesorado de los servicios mínimos y de guardia la tarea porque hay qe revisar todo cada hora. De los 150 docentes que tiene el centro, ahora hay ocho o diez.

Estudiantes acceden al instituto de Gandia en el tercer día de huelga del profesorado / Salva Talens Carbó

Según la propia Lucía Defez, el lunes se registro un 64 % de apoyo a la huelga por parte del profesorado y el martes un 48,5 %. "Que la mitad del profesorado esté de huelga complica y mucho la docencia, pero el alumnado está siendo atendido", asegura Defez.

Mensaje a las madres y los padres

Para los padres y las madres que, por cierto, no se quejan y comprenden la situación de los docentes, un mensaje: "que estén tranquilos que el alumnado está atendido, aunque no recibe docencia. De 6-7 horas lectivas cuando la situación es normal, ahora solo tienen una, dos o ninguna".

También incide la vicedirectora del IES María Enríquez de cara a las familias que "las notas de segundo de Bachillerato se harán efectivas, están garantizadas".

Todo lo que ocurre en el centro en horario matinal mientras dure la huelga, se repite por la tarde, ya que el instituto abre igualmente de 15 a 22 horas.

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Lucía Defez desea que se solucionen cuanto antes los problemas que han llevado a los docentes a la huelga, destacando que el tema de la ratio es fundamental, sobre todo en 1º y 2º de ESO. Aquí estamos desbordados con 31 alumnos por clase en cada curso y encima acogiendo a alumnos por escolarizar. Necesitamos más recursos, sobre todo en ESO, porque de los 1.400 alumnos del censo del instituto, 360 son de ESO".