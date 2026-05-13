Gandia celebra a "las personas grandes" con la inauguración de la XI Fira de la Gent Gran

La ciudad de Gandia celebra hoy y mañana la XI Fira de la Gent Gran. La iniciativa está compuesta por diversas actividades destinadas a fomentar la convivencia, la participación activa y el ocio saludable para las personas mayores de la ciudad.

José Manuel Prieto, el alcalde de Gandia, ha inaugurado el acto con unas palabras de agradecimiento, especialmente a los centros de convivencia de la comarca, donde, en sus palabras, “se aprende, se estimula, se crea y se disfruta”. Ha destacado la importancia de estas iniciativas para la ciudad y ha valorado la dedicación y el papel de las personas mayores. “Gracias a las personas grandes, grandes por su presencia, dedicación y esfuerzo”, explica.

La concejala de Igualdad, Diversidad y LGTBI, Maribel Codina Tomás, también ha reconocido el papel de las coordinadoras de los centros y de los colaboradores de los estands por apoyar el evento. Ha subrayado el éxito de las anteriores ediciones y ha agradecido la presencia de todas las personas asistentes: “Gracias por hacer la Fira de la Gent Gran cada vez más grande”.

El acto ha seguido con la entrega de veintiún pergaminos del concurso de portada de la Fira de la Gent Gran. Este año, el evento ha incluido dos premios especiales: a la mejor portada del evento y al mejor diseño de camiseta.

Tras la entrega de los premios, Sandra Plá ha subido al escenario para animar el ambiente con el inicio del baile inaugural. Por la mañana, la programación ha seguido con la masterclass de gimnasia dirigida por Gemma Terrades, profesora de la CEA Gandia y, a las 12:30 h, la asociación gastronómica Fideuà de Gandia ha cocinado una fideuà para los asistentes. Por la tarde, la agenda estará llena de actuaciones de baile a cargo de los diversos centros de convivencia y, a las 19 h, el evento culminará con una actuación de solista y coro del CEAM de Gandia.

Las actividades arrancarán mañana a las 9:30 h con una caminata. A las diez, habrá una exhibición de pintura en el jardín de la Casa de la Cultura "Pintando la Marquesa" a cargo del alumnado de pintura y socarrats de los Centros Municipales de Convivencia de Corea y Roís de Corella. Por la tarde, también se llevarán a cabo diversas actuaciones de baile y, a las 18:20 h, habrá una partida de bingo, organizada por Audiotechno. Por último, la feria concluirá con una actuación del catedrático de guitarra flamenca y clásica, Manu León.

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En esta edición el público también podrá disfrutar de otras actividades. El sábado, a las 18 h, tendrá lugar la actuación de Elena Bianco en el Teatro Serrano. El 29 de mayo se celebrará la inauguración de "Miradas Gandia", una exposición de pinturas en la biblioteca principal a las 19 h y, hasta el 20 de mayo, estará abierta la exposición de los trabajos presentados al concurso del Cartel de la Feria de Personas Mayores en el vestíbulo del CL Tossal, 8.