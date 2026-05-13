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Gandia organiza una ruta ornitológica para descubrir la biodiversidad de la marjal de la Safor

El recorrido será de cinco kilómetros e incluirá visitas a Les Galerasses, la marjal de Borrons y l’ullal de la Creueta

La iniciativa está organizada para el este sábado a las 9:30 h

Marjal de la zona de la Safor, en imagen de archivo

Marjal de la zona de la Safor, en imagen de archivo / Levante-EMV

Ainhoa Ferrando

Gandia

Gandia organiza una ruta ornitológica e interpretativa para descubrir la biodiversidad de la marjal de la Safor. La actividad es gratuita y con plazas limitadas. La gente que asista podrá conocer de cerca el hábitat y las especies de aves que habitan en este espacio natural de gran valor ecológico. El recorrido será de cinco kilómetros e incluirá visitas a Les Galerasses, la marjal de Borrons y l’ullal de la Creueta.La iniciativa se llevará a cabo este sábado, a las 9:30 h.

La concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, Alícia Izquierdo, ha destacado que “esta actividad es una oportunidad para acercar a la ciudadanía a nuestro patrimonio natural y fomentar el respeto y la protección de los ecosistemas de la marjal, un espacio de gran riqueza ambiental y paisajística que hay que preservar y dar a conocer”.

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Desde la organización recomiendan a la gente coger prismáticos para disfrutar la observación de las aves. Las inscripciones se pueden formalizar a través del código QR incluido en el cartel de la actividad.

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