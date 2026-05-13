El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor

Dos de los cuatro concejales del Ayuntamiento de Castellonet de la Conquesta han amagado con dimitir tras conocer el proyecto que prevé la construcción de un hotel de cuatro estrellas y veinte suites promovido por una empresa belga a menos de un kilómetro del núcleo urbano. Además, otra edil ha anunciado su paso al grupo de no adscritos.

De este modo, el alcalde popular, Juan Espinosa, se quedaría únicamente con el respaldo de un concejal de los cinco miembros que integran la corporación municipal. Según ha podido saber este diario, los ediles Matilde Bas y José Ignacio Barreiro han expresado su intención de dimitir para «desvincularse del proyecto», mientras que Mari Carmen Criado abandonaría el grupo popular para convertirse en una edil no adscrita. En el caso de que estas decisiones se materialicen, el alcalde quedaría en minoría.

Ninguno de los tres concejales ha querido realizar declaraciones a este diario, aunque fuentes consultadas señalan que la decisión se habría tomado tras conocerse que el Consell ha sometido a información pública la Declaración de Interés Comunitario de este complejo. El proyecto incluye también una zona de pernocta para caravanas, áreas de restauración, piscina, espacios recreativos y zonas ajardinadas, sobre una superficie total de 36.253 metros cuadrados, de los cuales 17.296 estarán destinados a las instalaciones vinculadas al hotel.

Fuentes cercanas a los tres concejales lamentan que ninguno de ellos conocía este proyecto. Tras descubrir el interés de la empresa y el proceso que se estaba llevando a cabo, solicitaron la celebración de un pleno hace 15 días, aunque no han obtenido ninguna respuesta. La posible construcción de este complejo, que todavía debe superar una serie de trámites, también ha comportado un descontento vecinal. De hecho, la plataforma Castellonet Tranquil ya ha recogido más de un millar de firmas y continuará con la campaña hasta este domingo.

Tras la presión vecinal, el ayuntamiento ya emitió hace unos días un informe desfavorable en torno a este complejo debido al movimiento social provocado en la población, que se manifiesta «totalmente en contra de la implantación del hotel rural y la pernocta de caravanas».

El primer edil, además, ha solicitado una reunión con el Consell para manifestar la negativa del municipio. Así lo ha manifestado el coordinador comarcal del PP en la Safor, David Ronda, que, en todo momento, ha estado en contacto con el alcalde y los concejales para analizar la situación. Explica: «Desde el partido estamos en constante comunicación con los concejales para calmar y mediar».

Reunión con los vecinos

Ronda ya estuvo presente en la reunión con los vecinos y vecinas de la localidad. Señala que el proceso arrancó en 2024, momento en que, en sus palabras, «la empresa belga solicitó información sobre los terrenos. Él remitió la información a conselleria y ahora es cuando le han pedido los documentos al ayuntamiento».

El PP a nivel comarcal ha intentado mediar desde el primer momento en este conflicto y reconoce que «de los errores se aprende». «En un primer momento consideraban que podría suponer un beneficio para el pueblo, ya que podría aportar una serie de ingresos y generar una decena de puestos de trabajo, que no encajan con el perfil de los vecinos. Se han dado cuenta de que también tendría un impacto, ya que los accesos al complejo no están preparados», señala.

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El coordinador comarcal del PP insiste en que, tras escuchar a los vecinos, Espinosa ha descartado la tramitación de la DIC. Recalca: «Con este último informe el ayuntamiento dice que no al hotel, ya que el técnico municipal alega que no les beneficiaría». Considera que «si hay un informe desfavorable por parte del ayuntamiento, probablemente la conselleria lo desestimará, pero deben ser conscientes de que esto supone un proceso y que hay que alegar y documentar cada paso».