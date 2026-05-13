El Instituto Cervantes prepara un gran recital poético en Gandia que ya organiza en Atenas o Nápoles

El Instituto Cervantes ha incluido a Gandia dentro de las ciudades en las que recalará el Festival de Poesía del Mediterráneo, un evento cultural que la propia entidad organiza desde hace ya tres años. Se trata de un ciclo de recitales literarios y musicales que se desarrolla en los países que comparten el mar común.

Con esta iniciativa el Instituto Cervantes equipara a Gandia con otras ciudades del Mediterráneo por las que ya ha pasado este festival en las últimas ediciones: Túnez, Tánger, Atenas, El Cairo, Alejandría o Nápoles.

La noticia la confirmaron tanto el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, como la comisaria del ciclo, que es Àngels Gregori. La olivense ya tiene experiencia en estos eventos, puesto que desde hace más de veinte años organiza la Poefesta en Oliva, cuya última edición se celebró el viernes pasado en el Centre Polivalent.

Todavía no hay fecha para el evento en Gandia, pero probablemente se incluirá en la programación de este año, que abarcará de octubre a diciembre.

El ciclo se plantea como un festival descentralizado para difundir la creación poética actual en España, en sus diversas lenguas, y su interacción y coloquio con otros autores y poetas locales, traductores y críticos de los países en los que se desarrolla, con la finalidad de establecer puentes creativos y diálogo entre las diferentes tradiciones poéticas.

El festival también lleva a escena, en forma de danza, música o "performance" a músicos y artistas que hacen su propia interpretación de los versos. Por ejemplo, en El Cairo actuó Paco Ibáñez y en Túnez Sheila Blanco.

Habitualmente se invita a cuatro poetas del país donde se celebra, y a otros más locales. Àngels Gregori explica que el evento tiene varias vertientes, no sólo el de ofrecer un espectáculo. "Hemos construido una red que tiene muy buena acogida por parte del público, pero que también sirve para para tejer alianzas entre los autores y potenciar las traducciones literarias".

La financiación del evento correrá a cargo íntegramente del Instituto Cervantes. El festival se celebra en espacios emblemáticos de las ciudades, y también en las sedes del instituto. En Gandia tendrá lugar en el Palau Ducal, un espacio muy vinculado al Mediterráneo desde la Corona de Aragón.

Gandia Pensa

Esta iniciativa forma parte del compromiso del organismo de organizar más actividades culturales en Gandia, que se acordó el pasado mes de septiembre tras una reunión en Madrid, en la sede del Instituto, entre García Montero y el alcalde, José Manuel Prieto. Esa colaboración ya empezó con el "Gandia Pensa", que también apoya el Instituto Cervantes, de hecho Luis García Montero ha sido el último invitado del ciclo, pero pretende ir más allá.

Al respecto la concejala de Cultura, Balbina Sendra, apuntó que para el ayuntamiento "es un honor que el Instituto Cervantes piense en Gandia para estos eventos que enriquecen la programación cultural de una ciudad tan literaria como la nuestra y que nos contemplen como un referente en el Mediterráneo, por lo que colaboraremos en lo que nos pidan para hacer un festival lo más atractivo posible".