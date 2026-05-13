Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pérez LlorcaHuelga docentesDirecto huelgaTráfico hoyRoquetaVivienda ValènciaBigSound TorrentAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Jaume Grau felicita a la UE Tavernes de la Valldigna desde China por el título de La Nostra Copa y le desea suerte para la promoción de ascenso

El futbolista vallero que juega ahora en el Tianjin Jinmen Tiger de China se entera por Levante-EMV de los éxitos del equipo "roget"

Jaume Grau Ciscar

Jaume Grau Ciscar / Levante-EMV

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Jaume Grau Ciscar se enteró por Levante-EMV del histórico éxito de la UE Tavernes como campeón de La Nostra Copa. El jugador vallero formado en las filas del club "roget" se encuentra ahora en el club de fútbol Tianjin Jinmen Tiger de la ciudad china de Tianjin (15 millones de habitantes).

Comenta el centrocampista zurdo que para él supone una inmensa alegría que "el equipo de mi pueblo haya conseguido un título", añadiendo que, sin duda, este éxito es el reflejo de la pasión, esfuerzo y sentimiento que siempre ha caracterizado a la UE Tavernes.

Filosofía de vida

Según el ex jugador del Real Madrid CF y el Real Zaragoza CF, Tavernes es un pueblo donde el fútbol es una filosofía de vida: "Desde pequeños, los niños crecen con un balón y soñando con defender los colores del primer equipo y aspirar a más".

Jaume tiene claro que el título copero pone el valor el trabajo de muchos años, del esfuerzo de personas que han formado parte del club. "Quiero felicitar a la plantilla, cuerpo técnico y toda la gente que hay detrás y desearles suerte para la promoción de ascenso", destaca Jaume.

Noticias relacionadas

Adaptación positiva

Grau comenta que la adaptación a su etapa en China está siendo muy positiva: "Estoy contento de vivir esta experiencia y sentir el futbol en la otra parte del mundo". "Aquí la liga es muy competitiva, exigente, con un ritmo alto que me ayuda a crecer como jugador. Espero seguir mejorando, aprendiendo y disfrutando para ayudar a mi equipo en esta etapa tan especial".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
  2. El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor
  3. Vecinos y expertos alertan de que el hotel de Castellonet de la Conquesta se proyecta sobre un gasoducto de alta presión
  4. Estos son los 10 aspirantes al título de Mr Gay Comunitat Valenciana 2026 en Gandia
  5. Identidad local, ambiente familiar e implicación vecinal: El barrio del Molí de Santa María de Gandia vive las fiestas de la Santa Creu
  6. Nueva conexión en autobús entre Castilla-La Mancha y Gandia: Hasta medio millón de turistas podrían beneficiarse
  7. Información de primera mano a la ciudadanía en Gandia: 'No es una huelga política. Si hubiera otro gobierno pero tuviéramos los mismos problemas, estaríamos igualmente en la calle'.
  8. El mejor bocadillo de la Comunitat Valenciana se come en Benifairó de la Valldigna: El éxito de una familia

Familias y alumnos de Almoines apoyan la huelga educativa que hoy vive la protesta unitaria en València

El PP anima a los vecinos de Gandia a aplicar las deducciones fiscales en la declaración de la renta

El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia

Gandia respalda el gran complejo tecnológico y cultural previsto en la playa: “Es un proyecto ilusionante y atractivo”

Gandia respalda el gran complejo tecnológico y cultural previsto en la playa: “Es un proyecto ilusionante y atractivo”

El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tendrá cocineros de Nueva Zelanda, México y Colombia

La Formació Professional no es ven, es defén

Una vaga per salvar-los la vida

Una vaga per salvar-los la vida

Más visibilidad a la inclusión social y el deporte adaptado: Auna Inclusió y el Club de Correr el Garbí firman un convenio de colaboración

Más visibilidad a la inclusión social y el deporte adaptado: Auna Inclusió y el Club de Correr el Garbí firman un convenio de colaboración
Tracking Pixel Contents