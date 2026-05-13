Jaume Grau felicita a la UE Tavernes de la Valldigna desde China por el título de La Nostra Copa y le desea suerte para la promoción de ascenso
El futbolista vallero que juega ahora en el Tianjin Jinmen Tiger de China se entera por Levante-EMV de los éxitos del equipo "roget"
Pepe Juan
Jaume Grau Ciscar se enteró por Levante-EMV del histórico éxito de la UE Tavernes como campeón de La Nostra Copa. El jugador vallero formado en las filas del club "roget" se encuentra ahora en el club de fútbol Tianjin Jinmen Tiger de la ciudad china de Tianjin (15 millones de habitantes).
Comenta el centrocampista zurdo que para él supone una inmensa alegría que "el equipo de mi pueblo haya conseguido un título", añadiendo que, sin duda, este éxito es el reflejo de la pasión, esfuerzo y sentimiento que siempre ha caracterizado a la UE Tavernes.
Filosofía de vida
Según el ex jugador del Real Madrid CF y el Real Zaragoza CF, Tavernes es un pueblo donde el fútbol es una filosofía de vida: "Desde pequeños, los niños crecen con un balón y soñando con defender los colores del primer equipo y aspirar a más".
Jaume tiene claro que el título copero pone el valor el trabajo de muchos años, del esfuerzo de personas que han formado parte del club. "Quiero felicitar a la plantilla, cuerpo técnico y toda la gente que hay detrás y desearles suerte para la promoción de ascenso", destaca Jaume.
Adaptación positiva
Grau comenta que la adaptación a su etapa en China está siendo muy positiva: "Estoy contento de vivir esta experiencia y sentir el futbol en la otra parte del mundo". "Aquí la liga es muy competitiva, exigente, con un ritmo alto que me ayuda a crecer como jugador. Espero seguir mejorando, aprendiendo y disfrutando para ayudar a mi equipo en esta etapa tan especial".
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