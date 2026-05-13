En marcha la Setmana Cultural de la Gent Gran en Oliva
Este jueves será el día del patrón, Sant Just, con una misa y traslado del santo desde la Llar dels Jubilats hasta la parroquia de Sant Roc
Los jubilados de Oliva celebran este jueves 14 de mayo la festividad de su patrón, Sant Just, en el marco de la Setmana Cultural de la Gent Gran, organizada por el ayuntamiento y por las dos asociaciones. Las actividades previstas para esta jornada incluyen el traslado de la imagen del santo desde la Llar dels Jubilats i Pensionistes hasta la parroquia de Sant Roc, donde a las 12 horas tendrá lugar la homilía presidida por el cura párroco Javier Catalá.
Al finalizar en el Centre Polivalent se celebrará una comida de confraternización y posterior baile con orquesta, previa inscripción para poder participar en el evento.
La Setmana Cultural arrancó con los juegos tradicionales de mesa y el Campionat de Panguingui en las instalaciones de la Llar dels Jubilats. La programación incluye para este viernes día 15 desde las 9.30 horas un almuerzo de confraternización también en el Centre Polivalent. Desde las 17 horas habrá merienda con horchata y "fartons", seguida a partir de las 18 horas de un karaoke con entrada gratuita en el Centre Polivalent.
La programación prevista para el sábado incluye a lo largo de toda la mañana la elaboración en la calle y comida de paellas en el Centre Polivalent. Las actividades concluyen este domingo. A las 12 horas tendrá lugar un homenaje a los 150 años de la Residencia de Ancianos Nostra Senyora del Rebollet. Habrá una misa, vino de honor y posterior comida para las personas residentes. Y a las 18.30 horas espectáculo de música y humor con entrada abierta y gratuita en el Centre Polivalent.
La alcaldesa, Yolanda Pastor, comentó que el programa de actividades busca "incrementar la participación de la gente mayor en los diferentes ámbitos de la vida de la ciudad, promoviendo el envejecimiento saludable y activo" y animó a participar.
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