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Nuevo evento internacional en Potries: La séptima edición del Ciclo de Música de Cámara arranca con un espectáculo que combina música y danza

El municipio consolida una apuesta cultural estable con siete conciertos entre mayo y diciembre

El primer concierto será este domingo 17 de mayo y es gratuito

Una actuación del ciclo de 2025

Una actuación del ciclo de 2025 / Ajuntament de Potries

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Potries celebra este año la séptima edición del Ciclo de Música de Cámara, una iniciativa cultural ya consolidada que continúa acercando música de calidad en el municipio con una programación estable a lo largo del año.

El ciclo mantiene su apuesta por una propuesta artística diversa y exigente, demostrando una vez más que los pueblos pequeños también pueden ser espacios de cultura con ambición y continuidad.

La programación de 2026 comprende siete citas entre los meses de mayo y diciembre con estilos que van desde la música contemporánea hasta la música antigua, pasando por la lírica, la música medieval, la guitarra clásica o propuestas que dialogan con otras disciplinas como la danza.

Entre los nombres destacados figuran músicos del Gran Teatro del Liceo, como el Liceo Brass Quinteto o la solista de arpa Tiziana Tagliani, así como el joven guitarrista valenciano Ausiàs Parejo, natural de Castelló de Rugat, y con una proyección internacional creciente.

El Ciclo de Cámara arranca este domingo, 17 de mayo, a las 12 del mediodía, en la Casa de la Cultura de Potries. El Liceo Brass Quinteto y la bailarina Davinia Fillol ofrecerán el espectáculo "Trashumancia", un viaje por diferentes culturas y paisajes del mundo, donde los metales y la danza dialogan entre tradición y contemporaneidad. La entrada es gratuita.

Ausiàs Garrigós, clarinetista natural de Potries, es el director artístico. "Este proyecto ha ido construyendo en los últimos años una identidad propia basada en una mirada abierta sobre la música de cámara, combinando proximidad y calidad artística, y ha apuntalado una programación musical desestacionalizada que complementa el Potries Music Fest, ha explicado.

Residencia y tradición

La programación de este año incluirá también el estreno de la obra surgida de la Residencia de Composición Musical de Potries, así como una nueva edición del tradicional Canto de la Sibila, que cerrará el ciclo el 19 de diciembre en la Iglesia de los Santos Juanes.

La regidora de Cultura de Potries, Estela Sanchis, apunta que "seguimos democratizando la cultura y acercándola a nuestro vecindario, que tiene los mismos derechos que el que vive en las ciudades".

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Con esta séptima edición, Potries refuerza una línea de trabajo cultural continuada que ha convertido el municipio en un espacio de encuentro y referencia, desde una escala próxima y arraigada en el territorio.

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