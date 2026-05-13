La nueva contrata de salvamento en Oliva se retrasa por discrepancias salariales con el convenio

El Gobierno de Oliva ha decidido aplazar el procedimiento de licitación del nuevo contrato de vigilancia, salvamento, socorrismo, primeros auxilios y asistencia al baño adaptado en las playas del municipio. Lo hace tras atender, en fase de exposición pública, una alegación presentada por una entidad en la que esta advertía de la necesidad de actualizar los salarios del personal al convenio colectivo del sector.

En concreto, la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas observó que los salarios previstos en el expediente no se ajustaban a las tablas del mercado y así se lo hizo saber al ayuntamiento.

Por ello, a propuesta del concejal de Playas, Salvador Llopis, el departamento de Contratación acordó retrotraer el expediente y modificar los pliegos para iniciar de nuevo el proceso administrativo.

El incremento salarial se cuantifica en 31.500 euros. El Gobierno de Oliva, tras advertir este error de cálculo y comprobar que hay crédito disponible para aceptarlo, ha decidido rectificar. No obstante, aunque la actual contrata finaliza el 30 de junio el servicio no se va a interrumpir. Se hará un "contrato puente", sin llegar a prorrogar, hasta que se adjudique de manera definitiva.

Críticas del PSPV-PSOE

Para el Grupo Municipal Socialista de Oliva, esto, en cambio, es “una grave falta de planificación y gestión”. La nueva licitación, valorada en más de 2,4 millones de euros, había sido tramitada por vía urgente debido a los retrasos acumulados. Para el PSPV, esta urgencia “no respondía a una necesidad sobrevenida, sino a la incapacidad del gobierno de gestionar con tiempo”.

“El problema no es únicamente un error técnico, es la falta de previsión de un gobierno que vuelve a llegar tarde a un servicio esencial para la ciudadanía y para la imagen turística de Oliva”, señalan desde el grupo municipal socialista.

Los socialistas aseguran que no se trata de un caso aislado. En 2024 finalizó el contrato de gestión del centro deportivo municipal, que continúa actualmente sin uno en vigor. A ello se suman el de limpieza de los centros educativos, finalizado en noviembre de 2025, y la próxima finalización del contrato de gestión de la "escoleta" infantil La Taronja.

Sin embargo, el concejal Salvador Llopis reprocha a los socialistas el "alarmismo" en este asunto y aseguró que la temporada de baño "no corre peligro". "No hay ningún descontrol, se trata de un procedimiento garantista y hemos actuado en consecuencia", replica, y apunta que en 2022, gobernando el PSOE, "pasó algo parecido, los salarios del pliego no estaban actualizados y hasta el 8 de julio no se adjudicó el contrato".