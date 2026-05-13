Otro paso más en la historia: El Chef Amadeo Gandia Club, subcampeón en la máxima categoría del billar en España

El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha firmado este fin de semana una actuación histórica al conseguir la medalla de plata en la Liga Nacional de División de Honor, máxima categoría del billar nacional, consolidándose entre los grandes referentes del billar español.

El conjunto gandiense completó una competición extraordinaria, demostrando un altísimo nivel deportivo, carácter competitivo y una enorme regularidad frente a algunos de los equipos más potentes del país. El subcampeonato nacional supone un nuevo hito para la entidad valenciana, que continúa creciendo y posicionándose entre los clubes más importantes del panorama nacional.

A lo largo de toda la fase final, el equipo mostró solidez táctica, experiencia y una gran capacidad de concentración en los momentos decisivos, factores clave para alcanzar una merecida medalla de plata en una competición de máxima exigencia.

El resultado conseguido refleja el trabajo, esfuerzo y compromiso de jugadores, cuerpo técnico, directiva y colaboradores, así como la apuesta constante del club por el desarrollo y promoción del billar de alto nivel en la Comunitat Valenciana.

Desde el club se valora este éxito como un premio al esfuerzo colectivo y a la continuidad de un proyecto deportivo que, temporada tras temporada, sigue acumulando logros.

Con esta medalla de plata en División de Honor, el Chef Amadeo Gandia Billar Club vuelve a situar el nombre de Gandia y de la Comunitat Valenciana en la élite del billar español, reafirmando su condición de club de referencia dentro de la modalidad de tres bandas y consiguiendo la clasificación para poder competir el año que viene en la Copa de Europa.

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José Luis Pascual, nombre propio

Cabe destacar también la extraordinaria temporada realizada por el jugador local José Luis Pascual, natural de Villalonga, pieza fundamental en los éxitos del equipo durante toda la campaña. Sus números hablan por sí solos, firmando un espectacular promedio general de 1,200 y finalizando como número uno del ranking nacional, siendo el jugador que más puntos ha conseguido en toda la temporada en la Liga Nacional de División de Honor. Un reconocimiento al trabajo, constancia y enorme nivel competitivo demostrado durante todo el año.