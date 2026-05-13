El periodista Guillermo Fesser dará una conferencia este viernes en Oliva

El periodista Guillermo Fesser dará una conferencia en Oliva, dentro del ciclo "Converses amb..." que organiza la Concejalía de Cultura, con la colaboración de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, del Ministerio de Cultura. La cita es en el Museu Casa de Maians este viernes 15 de mayo a las 19.30 horas, con entrada gratuita y aforo limitado.

El título de la charla de Guillermo Fesser es 'Los Estados Unidos sin filtros. Cuando la realidad necesita el humor'. El periodista, residente en los Estados Unidos y un gran especialista de la política y la sociedad del país norteamericano, hará un retrato de la realidad actual en los Estados Unidos con el sentido del humor que le caracteriza.

Cabe recordar que Fesser se dio a conocer con el programa 'Gomaespuma', con Juan Luis Cano, que generó, desde el año 2000, la Fundación Gomaespuma. Es hermano mayor del director de cine Javier Fesser y del promotor cultural Alberto Fesser.

Se inició en la radio en El Flexo, junto a Santiago Alcanda, Jaime Barella y Juan Luís Cano, al que había conocido en 1977, en la Universidad Complutense. Posteriormente se estrenó en televisión junto a Luis Cano con el programa “Punto de encuentro”, grabado en España y emitido en todos los países hispanohablantes, con una sección en la que realizaban entrevistas surrealistas a pie de calle. Más tarde presentó junto a Pastora Vega y Toni Cantó, el programa de TVE "La Tarde de Verano" (1986), y durante unos meses, en 1992, el concurso "VIP Noche" en Telecinco.

Ideó un programa de marionetas para Telecinco, realizado por Javier Fesser y con guiones de Juan Luis Cano y él mismo; el programa apareció en 1994 con el nombre de "Gomaespuma", generando la sintonía que se utilizó en el programa de radio del mismo nombre.

Tras dejar las tardes radiofónicas de Onda Cero en 2007, comenzó junto a Cano en La 2, el espacio "Gomaespuminglish", un programa infantil de enseñanza de inglés en clave de humor, en el que crearon el personaje del ilustre académico 'don Eusebio'. Fue corresponsal en Estados Unidos para el programa El Intermedio de La Sexta.

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En el cine dirigió "Cándida", basada en la biografía de su asistenta que publicó bajo el título "Cuando Dios aprieta, ahoga pero bien". Además ha escrito el guion de "El milagro de P. Tinto" y "La gran aventura de Mortadelo y Filemón", ambas dirigidas por su hermano. Así mismo, dirigió un programa de marionetas en Telecinco y, fruto de esa experiencia, manipuló y puso voz a la marioneta que aparece en el cortometraje . Ha publicado diversos libros como “Cuando Dios aprieta”, "A cien Millas de Manhattan", "BookExpo América" de Nueva York "Marcelo".