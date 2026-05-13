Así queda el calendario de presentaciones falleras en Gandia: más temprano y concentrado
La Federació de Falles de Gandia ha aprobado recientemente el organigrama, que arrancará el viernes 11 de septiembre con la presentación de la fallera mayor infantil
Casi dos meses después de la Cremà, el próximo ejercicio fallero ya está en marcha. La Federació de Falles de Gandia aprobó ayer, en una asamblea extraordinaria, el calendario de presentaciones, que este año, y como novedad, se adelantará y estará más concentrado, ya que se celebrarán hasta tres presentaciones en un fin de semana.
Como es habitual, el calendario arrancará con las presentaciones de las máximas representantes de la ciudad, que todavía no han sido designadas. El viernes 11 de septiembre será el turno de la fallera mayor infantil, mientras que el sábado 12 se celebrará el acto en el que la fallera mayor de Gandia recibirá la banda que la acredita como máxima representante del mundo fallero en la ciudad.
Las comisiones de L’Alquerieta y el Museu Faller abrirán el calendario de presentaciones de las 23 fallas el sábado 19 de septiembre. Durante los dos últimos fines de semana de ese mes se celebrará una presentación cada sábado y cada domingo.
El calendario también sufrirá modificaciones durante el puente festivo del 10 al 12 de octubre. En esas fechas, la falla Plaça El·líptica celebrará su presentación el 11 de octubre, mientras que la de Plaça Prado tendrá lugar el día 12.
A partir del último fin de semana de octubre —31 de octubre y 1 de noviembre— las presentaciones se agruparán de tres en tres con el objetivo de agilizar el calendario. También se celebrarán tres presentaciones el fin de semana del 17 y el 18 de octubre.
La última presentación se llevará a cabo el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. A partir de entonces, el calendario fallero quedará despejado hasta enero, cuando se disputen, entre otras actividades, los campeonatos de Truc.
Antes de arrancar el calendario de presentaciones, los días 12 y 13 de junio se celebrará la tradicional Demanà de las falleras mayores de Gandia, mientras que el 4 de julio tendrá lugar la Cavalcada del Ninot, que este año cambia de fecha y ubicación con el objetivo de atraer más turismo.
Por su parte, el Pregó y la Crida se celebrarán el 6 de febrero, les albaes tendrán lugar el 20 de febrero y la Exposición del Ninot se inaugurará el 27 de febrero.
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