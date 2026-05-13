Estos son los 10 aspirantes al título de Mr Gay Comunitat Valenciana 2026 en Gandia

Gandia acogerá el próximo sábado, 23 de mayo, en el Moll dels Borja, el certamen Mr Gay Comunitat Valenciana 2026, la selección autonómica para el concurso Mr Gay España.

El evento está organizado un año más por la agencia JN Global Project, con la colaboración del ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, y en el marco del Gandia Pride.

Estos son los diez aspirantes al título.

Ferran Borràs. 39 años. Peluquero. Gandia.

Creció entre Alzira y Corbera, donde pronto aprendió lo que era sentirse diferente. Pero también descubrió que no hace falta irse lejos para vivir siendo uno mismo y que nunca es tarde para dejar atrás los miedos. Fallero, amante del mar, deportista y voluntario en limpiezas de fondos marinos.

David Sanjuán. 23 años. Educador infantil. Simat de la Valldigna.

David llega a Mr Gay Comunitat Valenciana para poner sobre la mesa cuestiones como la salud mental, la educación emocional y lo que supone crecer sintiéndose diferente. Su perfil conecta con una generación que ya no quiere callarse.

Edison Díaz. 26 años. València. Agente de banco.

Nacido en el Caribe y formado entre Francia y España, llega a con una historia de migración y de superación personal, la de empezar de nuevo en un país diferente.

Ferit Odjoski. 35 años. València. Empresario.

Aporta la perspectiva de quien ha vivido en un país, Macedonia, donde ser homosexual sigue estando señalado. En España encontró el país de la libertad.

Javier Navarro. 31 años. València Marketing.

Javier denuncia un tema incómodo pero necesario: los estereotipos de belleza dentro del colectivo LGTBI y la presión que todavía existe por el "culto al cuerpo".

José Luis Ostos. 29 años. Xàbia. Moda.

José Luis trae una historia de reconstrucción personal, de romper con entornos que limitan y elegir quién quieres ser, sin pedir permiso.

José Miguel Garre. 35 años. Torrellano (Elx). Maestro.

Vincula su candidatura con la educación como herramienta que propicia el cambio social, y lleva su mensaje contra la LGTBIfobia a las aulas.

Juan Carlos Garrido. 37 años. Alicante. Cajero.

Aporta una historia marcada por el acoso escolar pero también por la superación con un objetivo claro: que nadie vuelva a pasar por lo que él vivió.

Vicente José Pérez, 26 años. Camarero.

Llega a Mr Gay Comunitat Valenciana con ganas de representar diversidad, confianza y orgullo, y demostrar que la verdadera belleza está en la personalidad y la actitud.

Pedro Sandu. 41 años. Calp. Peluquero.

Introduce un enfoque imprescindible: la visibilidad de las personas con VIH y la necesidad de seguir rompiendo estigmas en torno a la salud sexual dentro del colectivo.