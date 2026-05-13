Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna se movilizan en bicicleta por la educación pública en el tercer día de huelga

Las protestas no pierden fuerza en el tercer día de huelga educativa indefinida. La movilización continúa creciendo y, en esta jornada, el deporte también se ha sumado a las reivindicaciones. A primera hora de la mañana, decenas de profesores, alumnos y familias de los distintos colegios e institutos públicos de la Valldigna se han concentrado a las puertas del pabellón municipal para participar en una gran bicicletada reivindicativa que recorrerá durante toda la mañana las localidades de Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna. La acción también se repite en otros municipios de la comarca.

La iniciativa, organizada como muestra de apoyo a la educación pública y al valenciano, ha llenado las calles de bicicletas, pancartas, globos y mensajes reivindicativos. Los participantes tienen previsto visitar los centros educativos de las tres localidades para dar visibilidad a sus demandas y hacer llegar su protesta a toda la comarca.

Decenas de participantes en la bicicletada. / Saray Fajardo

Además del recorrido por las escuelas e institutos, la marcha también pasará por la mesa informativa organizada en Simat, donde se explicarán los motivos de la huelga y las principales reivindicaciones del colectivo educativo. La bicicletada realizará igualmente una breve parada para recargar fuerzas frente al Monestir de Simat de la Valldigna, en un ambiente marcado por la participación, la convivencia y la defensa de la enseñanza pública de calidad.

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El acto terminará a las puertas del ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, donde serán recibidos por miembros de la corporación municipal. Precisamente, el consistorio vallero ya abrió ayer las puertas a los docentes de la localidad para mostrar su apoyo a la comunidad educativa.