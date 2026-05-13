Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna se movilizan en bicicleta por la educación pública en el tercer día de huelga
Familias, docentes y alumnado recorren los tres municipios de la Valldigna para visibilizar sus reivindicaciones
Las protestas no pierden fuerza en el tercer día de huelga educativa indefinida. La movilización continúa creciendo y, en esta jornada, el deporte también se ha sumado a las reivindicaciones. A primera hora de la mañana, decenas de profesores, alumnos y familias de los distintos colegios e institutos públicos de la Valldigna se han concentrado a las puertas del pabellón municipal para participar en una gran bicicletada reivindicativa que recorrerá durante toda la mañana las localidades de Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna. La acción también se repite en otros municipios de la comarca.
La iniciativa, organizada como muestra de apoyo a la educación pública y al valenciano, ha llenado las calles de bicicletas, pancartas, globos y mensajes reivindicativos. Los participantes tienen previsto visitar los centros educativos de las tres localidades para dar visibilidad a sus demandas y hacer llegar su protesta a toda la comarca.
Además del recorrido por las escuelas e institutos, la marcha también pasará por la mesa informativa organizada en Simat, donde se explicarán los motivos de la huelga y las principales reivindicaciones del colectivo educativo. La bicicletada realizará igualmente una breve parada para recargar fuerzas frente al Monestir de Simat de la Valldigna, en un ambiente marcado por la participación, la convivencia y la defensa de la enseñanza pública de calidad.
El acto terminará a las puertas del ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, donde serán recibidos por miembros de la corporación municipal. Precisamente, el consistorio vallero ya abrió ayer las puertas a los docentes de la localidad para mostrar su apoyo a la comunidad educativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
- Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año
- Tavernes de la Valldigna rinde honores a sus campeones: Celebración de Champions por el título en La Nostra Copa
- Vecinos y expertos alertan de que el hotel de Castellonet de la Conquesta se proyecta sobre un gasoducto de alta presión
- Identidad local, ambiente familiar e implicación vecinal: El barrio del Molí de Santa María de Gandia vive las fiestas de la Santa Creu
- El rescate en Oliva reabre el debate sobre la vigilancia: Solo Gandia y Tavernes de la Valldigna cuentan con socorristas en las playas durante el puente de mayo
- El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor
- Tavernes de la Valldigna y Xeraco eliminarán los ‘dados’ del río Vaca a partir de julio para reducir las inundaciones