Tavernes de la Valldigna presume de su "mundialista" Carlos Espí y le da su nombre al Campus de Fútbol de Verano 2026

Carlos Espí y la UE Tavernes unen sus fuerzas para el Campus de Verano 2026. El jugador vallero de 1ª División con el Levante UD y el club que lo vio nacer son los protagonistas de este evento. El club se congratula de la gran trayectoria del futbolista que le ha llevado a ser incluido en la prelista del Mundial elaborada por el seleccionador nacional. El campus se celebrará del 29 de junio al 17 de julio en el Municipal d'Esports, el campo donde Carlos Espí dio sus primeros pasos y se desarrolló como futbolista.

El Campus es una experiencia deportiva y formativa dirigida a niños y niñas apasionados por el fútbol, en la que los participantes disfrutarán de entrenamientos de técnica y táctica futbolística, sesiones de preparación física, análisis del juego y diferentes talleres especializados. Además, el campus contará con clases de inglés, juegos lúdicos, varias excursiones y la visita de jugadores de Primera División.

El objetivo del Campus Carlos Espí es combinar formación, deporte y diversión en un entorno único, fomentando los valores del compañerismo, el esfuerzo y la pasión por el fútbol. El éxito está asegurado.

Metodología de la UE Tavernes

El Campus Carlos Espí es un proyecto deportivo renovado, que se apoya en la metodología de la Escuela de fútbol UE Tavernes, reconocida por su calidad formativa y su impacto positivo desde hace más de 20 años.

Carlos Espí Escrihuela empezó a jugar a fútbol con 5 años en l’Escoleta d’Estiu de la UE Tavernes, de donde ahora nace este Campus. A los 6 años en categoría prebenjamín, disputó sus primeros partidos federado con la UE Tavernes y pudo marcar sus primeros goles en futbol 8 y luego en futbol 11 hasta la categoría de Cadete.

¿En primera y al Mundial?

Tras dos temporadas en la UD Alzira, ficha por el Levante UD donde comienza su carrera profesional ganando el campeonato Juvenil de División de Honor. Pasando por el equipo filial, llega al primer equipo donde consigue el ascenso a Primera División, debutando en la máxima categoría y consiguiendo sus primeros goles. En su carrera ha sido seleccionado por la FFCV así como por la Selección Española sub19 y sub20. Ahora ha sido incluido en la prelista del Mundial.

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Hay más información en la página web https://campuscarlosespi.com/.