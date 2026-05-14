La Associació Veïnal i Cultural El Palau de Oliva organiza un nuevo rastro este domingo

La Associació Veïnal i Cultural El Palau de Oliva ha organizado de nuevo el mercado de segunda mano en las calles del centro histórico. Será este domingo, 17 de mayo, desde las diez de la mañana hasta las 14 horas, en las calles del Palau, Duc d'Osuna y l’Aula.

Los organizadores creen en el intercambio como una forma de dar una segunda vida a los objetos, una forma de no derrochar recursos y reducir residuos, a la vez que seguir dinamizando el centro. Las personas interesadas en poner un expositor pueden solicitarlo a la asociación a través de un formulario web.

Además este sábado desde las 18 horas se celebrará la Ronda de Rondalles que fue aplazada por la lluvia. Una actividad participativa en el Palau con el valor de la palabra, con el apoyo del Ayuntamiento de Oliva.

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El recorrido previsto partirá desde la plaza de la Bassa siguiendo por las calles de la Mare de Déu del Pilar , calle Tamarit, plaza de l’Església, Mare Maria Gallart, Les Moreres, Sant Cristòfol, les Torres, de la Comare, de la Mare de Déu del Carme, y Duc d’Osuna, para finalizar en el Aula Maiansiana. Habrá acompañamiento musical a cargo de la Xaranga Els Tocats y actuación final de la Rondalla Herbamel de Oliva. Al finalizar la actuación habrá una cena de sobaquillo. La asociación invita a la bebida.