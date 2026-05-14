Buscan en Gandia a una embarazada de 20 años desaparecida

La asociación española sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos ha emitido en las últimas horas una alerta relacionada con la comarca de la Safor. En concreto, la entidad ha difundido el cartel de búsqueda de Yasmine S.H., una joven de 20 años que fue vista por última vez el pasado 30 de abril de 2026 en Gandia.

Desde entonces, su entorno no ha logrado contactar con ella ni obtener ninguna pista sobre su posible paradero. Según la información facilitada por la asociación, la joven se encuentra embarazada, una circunstancia que ha incrementado la preocupación entre familiares y allegados.

En la descripción difundida por SOS Desaparecidos se detalla que Yasmine mide aproximadamente 1,70 metros, tiene los ojos verdes, el pelo castaño y, en el momento de su desaparición, vestía un chándal.

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La entidad ha calificado el caso como una desaparición de “alta vulnerabilidad”, por lo que solicita la colaboración ciudadana para tratar de localizarla cuanto antes. Así, cualquier persona que disponga de información o que crea haberla visto puede ponerse en contacto con las autoridades o con la propia asociación a través de sus canales oficiales.