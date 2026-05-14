El Circuit Safor-Valldigna renueva su imagen corporativa tras una década de vida y abre el plazo de inscripciones para la próxima edición
A partir del lunes 18 de mayo ya se pueden apuntar los y las atletas en la que se espera que sea una edición de récord
El Circuit Safor-Valldigna de Carreres Populars inicia una nueva etapa. Este año cumple el décimo aniversario de su nacimiento y lo aprovechado para presentar su nueva imagen corporativa, además de anunciar la apertura de inscripciones para lo que será su novena edición el próximo lunes 18 de mayo.
Después de diez años, el Circuit Safor-Valldigna ha decidido dar un paso adelante con una identidad visual más moderna, dinámica y representativa del territorio y de los valores que han acompañado al proyecto desde sus inicios.
El nuevo logotipo mantiene la esencia del circuito, pero apuesta por un diseño mucho más actual y reconocible. La nueva marca integra las iniciales "S" y "V" en una composición creativa y deportiva, acompañada por una silueta inspirada en el territorio de la Safor-Valldigna y una explosión de colores que transmite energía, movimiento, diversidad y unión entre los distintos municipios que forman parte del circuito.
La renovación no es únicamente estética. Desde la organización destacan que este cambio representa "la madurez de un proyecto que ha sabido crecer año tras año manteniendo intacta su esencia popular y familiar".
La unión
Además, remarcan que el Circuit "se ha convertido en mucho más que un calendario de carreras; es una comunidad deportiva que une pueblos, clubes, voluntarios y miles de personas alrededor del deporte y los hábitos saludables".
En estos diez años, el Circuit Safor-Valldigna ha conseguido consolidarse como una referencia dentro del atletismo popular de la Comunitat Valenciana. El crecimiento del circuito ha sido constante, pasando de cerca de 400 participantes en sus primeras ediciones a superar ampliamente los 1.200 corredores y corredoras inscritos, además de incrementar notablemente la participación femenina, uno de los grandes objetivos del proyecto desde su nacimiento.
La nueva identidad visual ha sido diseñada para adaptarse a los nuevos formatos digitales y reforzar la presencia del circuito en redes sociales, soportes audiovisuales y acciones promocionales, con una imagen más potente, moderna y fácilmente identificable.
Con esta nueva imagen y el arranque de su novena edición, el Circuit Safor-Valldigna abre oficialmente una nueva década marcada por la ilusión, el crecimiento y la voluntad de seguir haciendo del deporte popular un punto de encuentro para toda la Safor y la Valldigna.
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