"Els Pedacets", una tradición que no se perderá: Bellreguard aprueba por unanimidad solicitar que se declare Bien de Relevancia Local

El Patrimonio Cultural Inmaterial constituye un elemento fundamental en la configuración de la identidad colectiva de los pueblos y en la transmisión intergeneracional de sus valores culturales, sociales y simbólicos.

Dentro de este marco se inscribe la celebración de "Els Pedacets" de Bellreguard, una manifestación propia del municipio que forma parte de su calendario festivo tradicional y que actúa simbólicamente como anuncio del inicio de las fiestas del pueblo.

Se caracteriza por la presencia de los personajes llamados "Els Pedacets", que recorren las calles del municipio vestidos con una indumentaria confeccionada con múltiples recortes de tela de colores, fuertemente arraigada en el imaginario colectivo local.

La celebración incorpora elementos propios de la tradición carnavalesca y de la cultura festiva popular. Los testigos documentales y las referencias bibliográficas permiten situar la existencia de esta tradición, al menos, desde las primeras décadas del siglo XX, allá por los años 30. Después desapareció con la dictadura de Franco y se recuperó en los años 70.

Una imagen de 1931 de "Els Pedacets" / Miquel Escrivà

Actualmente, la celebración de "Els Pedacets" de Bellreguard mantiene un fuerte carácter participativo, en el cual intervienen vecinos y vecinas del municipio, colectivos culturales y festivos, así como el Ayuntamiento de Bellreguard, que contribuyen a su organización, transmisión y difusión.

Esta implicación social evidencia la vigencia de la tradición y su papel como elemento de identificación colectiva y de cohesión social dentro de la comunidad local. Por todo esto, la fiesta de "Els Pedacets" constituye una manifestación singular del Patrimonio Cultural Inmaterial de Bellreguard y, según se destaca desde el ayuntamiento, "merecedora de reconocimiento y protección institucional mediante su declaración como Bien de Relevancia Local".

El Ayuntamiento de Bellreguard va a solicitar a la Conselleria de Cultura su declaración como Bien de Relevancia Local para "proteger la fiesta, que no se desaparezca y que se ponga en valor lo bellreguardí dentro del patrimonio cultural valenciano" según argumenta el alcalde, Àlex Ruiz, principal promotor de la propuesta elevada al pleno municipal que en la sesión de este miércoles, 13 de mayo, ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos del consistorio.

Ruiz lo considera necesario y significativo para "separarlo del Tio de la Porra, una tradición de Gandia que se introdujo en Bellreguard a mitad del siglo XX y que está desde entonces acaparando un protagonismo que corresponde a 'Els Pedacets' ".

El espectáculo teatral "La disbauxa dels Pedacets" / Natxo Francés

Destaca el alcalde que en los últimos años se ha relanzado la figura de "Els Pedacets" con varias iniciativas como "la escultura que tenemos ante el ayuntamiento, un cuento infantil, un mural en la pared del Llar dels Jubilats, una exposición de fotos y hasta un espectáculo teatral de calle denominada 'La Disbauxa dels Pedacets", que se representa en la víspera de las fiestas cuando por la mañana ya han desfilado "Els Pedacets" para anunciar las fiestas y sacar a los niños del colegio.

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También se han promocionado "Els Pedacets" a través de otras actuaciones como el que una filà de moros y cristianos de la localidad ha usado su imagen para unos bolsos al igual que ha hecho el Festival Sotaia Rock con sus productos de merchandising o que un influencer valenciano como "Cabra Fotuda" le haya dedicado atención dentro de su espacio por la red.