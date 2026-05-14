Un empate o una victoria para consumar el éxito: La UE Tavernes "B", líder de Tercera FFCV, subirá directo a Segunda FFCV si puntúa o triunfa en Rafelcofer, segundo clasificado

La penúltima fecha del campeonato liguero de fútbol amateur en el grupo décimo de Tercera FFCV puede ser decisiva para el desenlace final de la temporada o no. La UE Tavernes "B" (Athletic la Vall CF) es el líder con 56 puntos y juega en el campo del Racing Rafelcofer CF, segundo clasificado con 52 puntos. El Benirredrà CF, tercero con 51 puntos, visita el Safor CF "B".

Los valleros deben empatar o ganar en el choque de este sábado a las 18 horas en La Runa para consumar el ascenso a Segunda FFCV como campeones. Si pierden, todavía tendrán la oportunidad de subir de categoría con un triunfo ante el CE Ròtova "B" en la última jornada.

Ya no dependen de sus resultados

El Racing Rafelcofer CF tiene que ganar los dos partidos que restan y esperar a que la UE Tavernes "B" los pierda. De esta manera sería campeón. Si no es así, aspira al subcampeonato que da derecho a jugar la promoción de ascenso.

El Benirredrà CF también está obligado a ganar lo que le queda y esperar acontecimientos, aunque solo opta a la promoción de ascenso en estas dos últimas convocatorias.

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En Tavernes, el equipo a las órdenes de Jordi Bofí desea cumplir el objetivo de ascender a segunda FFCV para que el salto al primer equipo no sea tan grande. La temporada en el seno de la UE Tavernes podría resultar histórica si se confirma el ascenso del filial, pero sobre todo el del primer equipo a Tercera RFEF y, más aún, después de haberse proclamado campeón de La Nostra Copa.