La falla Carrer Major i Passeig de Gandia hace historia al nombrar por primera vez a una presidenta infantil

La falla Carrer Major i Passeig de Gandia ha hecho historia al nombrar por primera vez a su presidenta infantil. La fallera Candela González Bartol asume el cargo para el ejercicio 2026-2027 en un nuevo gesto hacia la igualdad.

Las Fallas de Gandia han incorporado el papel de la mujer en diferentes cargos -que anteriormente solo ocupaban los hombres- con el fin de conseguir un cambio inclusivo en el mundo fallero.

Precisamente la presidencia de esta comisión también está ostentada por una mujer, por lo que los cuatro cargos falleros serán femeninos. Patricia Mañez Villanueva, presidenta de la falla Carrer Major i Passeig de Gandia, ha explicado que estas elecciones suponen un paso diferente para las niñas: “Esta no es la primera falla de Gandia que incorpora este cargo. Me parece importante que las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños”.

Respecto al protocolo, la responsable de la comisión ha destacado que la figura de la presidenta infantil también cumplirá las mismas funciones y responsabilidades que exige la normativa: “No tiene por qué cambiarse nada. Desempeñará las mismas obligaciones que un presidente infantil”.

Villanueva ha subrayado que las comisiones falleras ya empiezan a influir conscientemente en la sociedad, por lo que estos gestos son importantes. Destaca que, gracias a estas oportunidades, la percepción social comienza a cambiar. En sus palabras, “la gente ya empieza a normalizar estos cambios”.

Pero a pesar de los avances inclusivos, recalca que aún queda camino por recorrer, ya que, como ella misma explica, “he notado un cambio evidente, pero las tradiciones del mundo fallero aún persisten. El protocolo debe cambiar y hay que adaptarnos a las nuevas tendencias”.

Candela González, nueva presidenta infantil

Candela González Bartol será la presidenta infantil que representará a la falla Carrer Major i Passeig de Gandia en el ejercicio 2026-2027.

Candela tiene 12 años y estudia en el colegio Calderón. Le encanta la música, el patinaje y pasar tiempo con sus amigas. De familia fallera, sigue la tradición con ilusión. En 2023 fue Reina de la Poesía, Reina de la falla en 2024 y, el año pasado, ejerció como Padrina de la falla infantil.

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Tras 99 años de tradición, este año la comisión hará historia al nombrar a la primera presidenta infantil de la comisión, un cargo que marcará un cambio social en las Fallas.