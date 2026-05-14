El festival Frikidays regresa a Gandia con más de 70 actividades, invitados internacionales y nuevas experiencias

La playa de Gandia se convertirá de nuevo en el epicentro de la cultura asiática, el manga, el cosplay y el entretenimiento alternativo con la nueva edición de Frikidays, que se llevará a cabo el 23 y 24 de mayo, de 10 h a 21 h. Tras el éxito de sus primeras ediciones, el festival vuelve a celebrarse en l’Espai Baladre con una amplia programación, nuevas experiencias y una clara vocación familiar.

Alessandro D’Urso, director del festival, ha avanzado que la edición de este año será “más grande que nunca”, con más de 70 actividades, una apuesta clara para convertir el festival en un evento intergeneracional.

Entre las principales novedades destaca la creación de la Vila TCG, un espacio dedicado a los Trading Card Game (juegos de cartas coleccionables). Los asistentes podrán participar en torneos, intercambios, talleres y actividades relacionadas con el universo de los Pokemon, manga y otras franquicias. La iniciativa incluirá torneos de Riftbound y Pokemon, además de partidas libres durante todo el fin de semana.

Un reto para los fans de Harry Potter

Otra de las propuestas más destacadas será la celebración del 25 º aniversario de “Harry Potter y la piedra filosofal”. El festival organizará un desafío colectivo, en el que cerca de 70 participantes construirán conjuntamente el castillo de Hogwarts de LEGO durante la jornada del domingo y, tras un sorteo, el ganador se llevará la pieza a casa.

El programa también incluirá concursos de cosplay, idol y K-Pop, actuaciones en directo, talleres, videojuegos, zona 'artist alley' -donde los artistas independientes venden sus propias creaciones-, 'food-trucks' temáticos y propuestas interactivas para todos los públicos. Además, esta edición contará con la presencia especial de invitados internacionales, entre ellos Yuriko Tiger y Bill Doty.

Balbina Sendra, concejala de Cultura, ha destacado que el evento se ha consolidado como una iniciativa que “enriquece la programación cultural y turística de la playa”. Subraya que la propuesta es singular y diferencia a la ciudad de manera atractiva.

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Además, ha valorado el crecimiento del festival, ya que en su última edición reunió a más de 3.000 asistentes.