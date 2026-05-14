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Gandia cierra las XIII Jornadas Republicanas de la Safor con el documental de Arturo Andújar

Tras la sesión, el codirector del documental participó en un coloquio público para explicar el proceso de exhumación de la fosa, considerada una de las mayores sepulturas del franquismo en Europa

El documental “Pico Reja, la verdad que la tierra esconde” cierra las XIII Jornadas Republicanas de la Safor en el teatro Serrano de Gandia

El documental “Pico Reja, la verdad que la tierra esconde” cierra las XIII Jornadas Republicanas de la Safor en el teatro Serrano de Gandia / Natxo Francés

Ainhoa Ferrando

Gandia

La proyección del documental “Pico Reja, la verdad que la tierra esconde” cerró ayer las XIII Jornadas Republicanas de la Safor en el Teatre Serrano de Gandia. Tras la sesión, Arturo Andújar- codirector del documental- participó en un coloquio con el público para explicar el proceso de exhumación de la fosa de Pico Reja, considerada una de las mayores sepulturas del franquismo en Europa.

El documental se centra en los trabajos de exhumación de la fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla, donde se calcula que podrían haber estado enterradas miles de víctimas de la represión franquista. La obra combina testimonios de familiares, investigadores y especialistas con una mirada artística y humana sobre la memoria y necesidad de justicia.

Alícia Izquierdo, concejala de Memoria Democrática de Gandia, destacó la importancia de “seguir impulsando espacios de memoria democrática y reflexión colectiva para preservar la dignidad de las víctimas". Agradeció la implicación de todas las entidades colaboradoras y dedicó unas palabras de agradecimiento a la ciudadanía por su participación en las actividades celebradas durante las jornadas.

La iniciativa ha sido organizada por la concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Gandia junto al centro Internacional de Gandia de la Universitat de València (UV Gandia), el CEIC Alfons el Vell, la Associació Republicana de la Safor; la Associació de Familiars de Víctimes del franquisme de Gandia, la coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràctica del País Valencià (CAMDE-PV), así como los ayuntamientos de Vilallonga y Tavernes de la Valldigna.

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