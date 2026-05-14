Gandia culmina la segunda fase del acceso más frecuentado a la playa y busca nueva financiación para completar el proyecto

Gandia ha culminado la segunda fase de las obras de humanización y renovación urbana de la avenida de la Pau, una actuación integrada en el tercer Plan de Sostenibilidad Turística que ha supuesto una inversión de 665.000 euros, financiados íntegramente con fondos europeos Next Generation, que arrancaron en febrero de 2025.

El proyecto, que buscaba transformar esta arteria clave que conecta la fachada marítima de la playa Norte con el núcleo urbano del Grau, se ha ejecutado en dos fases. La primera abarcaba desde el paseo marítimo Neptú hasta la calle Mare Nostrum y la segunda, entre la calle Mare Nostrum y la calle Atlàntic.

Tras esta actuación en el segundo tramo, Gandia culmina la transformación de uno de los principales accesos al paseo marítimo en un espacio más amable, accesible y sostenible. La coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, ha señalado que el objetivo es prolongar el proyecto al último tramo cuando, en sus palabras, "se pueda captar otro plan de sostenibilidad turística o una subvención que permita ejecutar las obras".

El proyecto permite implantar una plataforma única con prioridad para los peatones, que, a su vez, será compatible con el tráfico de vehículos autorizados, residentes y acceso a aparcamientos, además de integrar un carril bici y reforzar la movilidad sostenible.

Entre las mejoras realizadas destacan la renovación del alumbrado público, la mejora de las redes de agua potable y saneamiento, la incorporación de nuevo mobiliario urbano, así como nuevas zonas ajardinadas y arbolado para generar más sombra y mejorar el confort climático del entorno.

Visita a las obras de la avenida de la Pau. / Natxo Francés

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha señalado la importancia de estas obras que buscan crear "espacios de oportunidades, mejorar la calidad de vida de las personas y reforzar al mismo tiempo las actividades vinculadas al turismo, que es uno de los grandes motores de nuestra economía”.

Por su parte, Alonso ha explicado que esta renovación contribuirá “a la revalorización de los negocios del entorno, especialmente del sector hostelero y comercial, al generar un espacio urbano más atractivo para visitantes, residentes y turistas, además de facilitar una mejor integración de terrazas y espacios de convivencia”.

Regeneración urbana

Prieto ha destacado la importancia de esta inversión dentro del proceso de transformación urbana del Grau y la playa y ha subrayado que es “la única ciudad de España capaz de ejecutar simultáneamente tres Planes de Sostenibilidad Turística”, que suman 7 millones de euros de inversión procedente de fondos europeos.

El alcalde, además, ha contextualizado esta actuación dentro del proceso global de regeneración urbana del Grau y el entorno portuario, donde actualmente se movilizan más de 30 millones de euros de inversión pública.

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Entre los proyectos en marcha figuran la humanización del entorno de la iglesia de San Nicolás, la futura remodelación de los tinglados del puerto, el futuro centro de investigación marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como la nueva marina de Gandia actualmente en construcción. En palabras de Prieto, "es importante pelear las inversiones que vienen de fuero. Tenemos claro el rumbo y el modelo de ciudad que queremos. Hay que transformar para mejor la calidad de vida, economía y oportunidades".