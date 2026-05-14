Gandia y Oliva alcanzan su máximo histórico en el precio del alquiler

El precio del alquiler de una vivienda continúa al alza en la comarca de la Safor, una tendencia que también se registra a nivel autonómico y nacional y que dificulta cada vez más el acceso a un inmueble. Municipios como Oliva y Gandia alcanzaron durante el pasado mes de abril sus máximos históricos en el mercado del alquiler, según los datos publicados por un conocido portal inmobiliario de internet. La creciente demanda, la escasa oferta disponible y, en ocasiones, la presión turística continúan tensionando los precios en ambas localidades.

Las dos ciudades alcanzaron el pasado mes su máximo histórico en el precio del alquiler. En el caso de Oliva, el coste de arrendamiento por metro cuadrado se situó en abril en 9,9 euros, lo que supone un incremento del 0,9 % respecto al mes de marzo y una subida del 1,7 % en el último trimestre. Sin embargo, el dato más significativo se observa en la comparativa interanual. En este caso, el precio del alquiler se ha encarecido un 10,1 % respecto a abril de 2025, dato que refleja el fuerte aumento registrado durante el último año.

En otras palabras, un piso de 90 metros cuadrados en Oliva para alquilar se sitúa en torno a los 890 euros. Solo hace falta ojear el portal citado anteriormente para conocer el precio de los alquileres en esta ciudad. Oliva actualmente cuenta con cerca de 150 casas y pisos en alquiler. El arrendamiento más asequible se basa en un estudio de 50 metros cuadrados ubicado en un bajo sin ascensor por 565 euros, mientras que un inmueble de 60 metros cuadrados con tres habitaciones en una segunda planta ronda los 650 euros. A partir de ahí, el precio sube dependiendo de las características del inmueble.

Algunos propietarios señalan en sus anuncios que se trata de alquileres de temporada, es decir, de octubre a mayo, puesto que el resto de meses se convierten en pisos turísticos.

La crecida todavía es más fuerte en Gandia, aunque, en este caso, el precio por metro cuadrado se sitúa por detrás de Oliva.

Actualmente, el metro cuadrado ronda los 9,4 euros, cifra que también se sitúa en su máximo histórico. En este caso, el precio ha crecido un 0,7 % respecto al mes de marzo, mientras que se ha incrementado un 5,3 % en el último trimestre. La variación anual todavía es más significativa, ya que se dispara un 15,3 % respecto a abril de 2025.

Precio medio

En este caso, el alquiler de un piso de 90 m2 tiene un coste de unos 846 euros. Si se analizan algunas de las 300 ofertas que se recogen en este portal, se puede observar que el inmueble más barato para arrendar se sitúa en torno a los 450 euros. Se trata de un piso de cerca de 80 m2 que solo se alquila para estudiantes hasta el mes de junio, por lo que el precio se dispara en verano.

El precio por metro cuadrado llega a los 8,6 euros en Tavernes de la Valldigna. En este caso, el máximo histórico se registró en octubre de 2025, cuando se alcanzaron los 8,7 euros. Así, un piso medio tendría un coste de 775 euros. La plataforma muestra poco más de una treintena de ofertas en este municipio.

El piso más barato tiene un coste de 500 euros. Se trata de un alquiler de temporada de cerca de 60 m2 con dos habitaciones.

Ante la escasez de viviendas asequibles, el alquiler de habitaciones también se ha consolidado en la comarca de la Safor como alternativa habitacional. En Gandia, por ejemplo, los precios oscilan desde los 200 euros mensuales en las opciones más económicas hasta superar los 500 euros en algunos casos.

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Esta práctica es menos habitual en Oliva, que solo cuenta con una decena de habitaciones para arrendar con un coste máximo de 350 euros.