La Generalitat hará obras de emergencia en el interior del antiguo edificio de Correos

Representantes del Ayuntamiento de Gandia y de la Generalitat han mantenido este jueves una reunión en el consistorio para analizar el estado del antiguo edificio de Correos. El inmueble, propiedad de la Generalitat tras comprarlo a Gandia en 2024, volvió a estar de actualidad en abril, cuando hubo caída de cascotes, tras la cual se contrataron una serie de obras de emergencia.

Además, el ayuntamiento realojó a curas que están al cargo de la iglesia del Beato y que, en virtud de un convenio, residían en parte de esas dependencias, ante el riesgo de colapso del interior.

En la reunión, que se ha celebrado a instancias de la Generalitat, han participado, por parte del ayuntamiento, el alcalde, José Manuel Prieto; la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso; el regidor de Gobierno Interior, Adrià Vila; la concejala de Patrimonio, Alícia Izquierdo; y los coordinadores generales Alfred Boix y Emili Sampío.

Por parte de la Generalitat han asistido el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, junto con Alberto Pascual, director general de Coordinación de la Acción del Gobierno, y Antonio Joaquín Woodward, director general de Patrimonio.

En un comunicado, Carlos Gil anunció que la Generalitat “está redactando los pliegos para sacar a licitación la redacción de un estudio más detallado de obras de reparación de los desperfectos detectados en el edificio".

Destacó “la rápida actuación de la Generalitat tras el desprendimiento de cascotes de la fachada del edificio de Correos, especialmente en el torreón izquierdo, ocurrido el viernes 17 de abril, ya que, en menos de una semana se iniciaron las obras de emergencia para garantizar la seguridad de los viandantes”.

Reunión entre representantes de la Generalitat y del ayuntamiento. / Natxo Francés

Esos trabajos finalizaron el 8 de mayo "y se han centrado en asegurar la fachada del edificio, eliminando el riesgo de desprendimientos que ponga en peligro a los peatones, por lo que se ha eliminado el riesgo estructural del edificio”.

Por otra parte, Gil, en una crítica más política, manifestó que “la adquisición de este edificio por el anterior Consell a 10 días de las elecciones autonómicas se hizo sin revisar de manera adecuada el estado en el que se encontraban y sin tomar medidas para sanear la estructura o evitar este tipo de problemas”.

Alberto Pascual resaltó “la voluntad de la Generalitat de impulsar la reparación del edificio y de colaborar con el Ayuntamiento en la búsqueda de nuevos usos que impulsen la dinamización del centro histórico y aporten valor añadido a la oferta cultural, universitaria y social de la ciudad”.

Cooperación institucional

Por su parte, José Manuel Prieto destacó la importancia de la cooperación entre administraciones, y subrayó que la intervención de la Generalitat ha permitido actuar con rapidez para retirar escombros, asegurar la vía pública y garantizar la integridad estructural. Prieto señala que estas actuaciones han permitido “garantizar en todo momento la seguridad ciudadana” y pone en valor el trabajo técnico realizado de manera coordinada.

El siguiente paso será seguir trabajando en la mejora de las zonas colindantes, como el entorno de la biblioteca, y avanzar en la definición de los posibles usos del edificio, de los que se ha apenas se ha hablado ni concretado en esta reunión.