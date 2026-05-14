Las inscripciones para el congreso Oliva Educa 2026 se agotan en apenas veinte minutos

En apenas 20 minutos, todo un récord, se agotaron las ochocientas plazas previstas para el congreso Oliva Educa 2026, según informó el gobierno de la ciudad.

La segunda edición del congreso educativo, que se celebrará el próximo 26 de junio en el Centre Polivalent, ha sido un éxito de convocatoria. La organización ha abierto una lista de espera donde los profesionales interesados pueden continuar apuntándose por si se produjeron bajas antes de su celebración.

El congreso está organizado por la Concejalía de Educación, que encabeza Mario Vidal, y pretende consolidarse en la presente edición como un gran espacio de ilusión, implicación y esperanza en la educación.

'Oliva Educa 2026' consistirá en una jornada educativa con cuatro ponencias, ofrecidas por profesionales de excepción a nivel nacional y que han causado gran interés por parte del mundo educativo comarcal.

El programa previsto arrancará a las 9.30 horas con la ponencia 'Tech Necesito' a cargo de Rosa Liarte, referente en competencia digital. Seguirá a partir de las 10.30 h la ponencia 'Hay un mago en ti...Aunque no lo sepas' a cargo de Miguel de Lucas, ilusionista y experto en motivación y comunicación.

A las 12 h se hablará de 'La creatividad desde la neurociencia' a cargo de Raúl Bermejo. Finalmente, a partir de las 13 h el tema que se abordará será 'Enseñar mejor para aprender mejor: tres prácticas docentes con evidencia científica', a cargo de María Couso, especialista en neuroeducación y juego como herramienta de aprendizaje.

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Mario Vidal expresó su agradecimiento "a todas las personas que han colaborado en su organización, a los ponentes por aceptar la invitación sin pensarlo, y también a todos los profesionales que no han dudado a apuntarse".