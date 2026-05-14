Oliva apuesta por el deporte femenino internacional con la segunda edición del torneo de tenis ITF World Tour W15
Las instalaciones del Club de Tenis Oliva acogen la competición del 24 al 31 de mayo
Las mejores jugadoras del ranking mundial competirán por el título
Ainhoa Ferrando
El Club de Tenis de Oliva ha acogido este jueves, 14 de mayo, la presentación de la segunda edición del torneo de la ITF World Tenis Tour W15, una cita internacional de tenis femenino integrada en el Circuito Internacional de la Comunitat Valenciana. La competición confirma la apuesta de Oliva como ciudad sede de eventos deportivos de primer nivel.
Esta nueva edición se disputará del 25 al 31 de mayo en las pistas del Club de Tenis de Oliva. La fase previa se juega del 24 al 26, mientras que, del martes 26 al domingo 31, será la fase final. Participan tenistas situadas entre las 500 mejores del ranking mundial.
A lo largo de la semana, se desarrollará un programa completo de actividades, entre las cuales destacan jornadas dirigidas a los colegios de la zona. Los alumnos podrán practicar la modalidad del “pickleball”, un deporte de raqueta que combina tenis, bádminton y ping-pong, además de conocer el funcionamiento y la organización del torneo internacional de tenis.
También se llevarán a cabo “clínics”, unos entrenamientos intensivos y especializados con las jugadoras del torneo para fomentar su contacto directo entre el tenis profesional y la base.
Actividades paralelas
Dentro de las actividades paralelas a la competición, el 24 de mayo se celebra una jornada especial de promoción del tenis en el parque de l’Estació de Oliva a partir de las 11 horas. El objetivo es acercar el deporte a todos los públicos y fomentar la participación de los más jóvenes.
Joan Mascarell, concejal de Deportes de Oliva, ha destacado que "la ciudad es una referente en materia deportiva" e invita a toda la ciudadanía a disfrutar del torneo y, sobre todo, dar apoyo al deporte femenino y al deporte base.
Destaca el edil del gobierno olivense que este tipo de iniciativas “encajan perfectamente dentro de la línea que estamos impulsando: apostar por eventos deportivos que aportan valor real al municipio”.
El torneo lo organiza el Club de Tenis de Oliva con la colaboración de la concejalía de Deportes, dirigida por Joan Mascarell y la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana.
En la presentación del evento han estado presentes Francisco Climent, presidente del Club de Tenis Oliva, Francisco Vicent Caudet, presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana (FTCV) y el propio Joan Mascarell, regidor de Deportes en el Ayuntamiento de Oliva.
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