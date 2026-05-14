Piles ayudará a la restauración de la iglesia e impulsa la reforma de una plaza para eventos
La parroquia plantea obras para evitar humedades en la cubierta y embellecer el templo
El proyecto de la plaza se ejecutará en cinco meses y tiene un presupuesto de 600.000 euros
El Gobierno de Piles trabaja en dos proyectos de calado para la población. Por una parte, el ayuntamiento ayudará a la restauración de la iglesia parroquial de Santa Bàrbara. El templo se ha propuesto emprender obras para eliminar las humedades que afectan a la cubierta y una serie de acciones para embellecerlo, así como eliminar elementos impropios que se añadieron entre los años 20 y 30 del siglo XX.
La alcaldesa, Cristina Fornet, y el párroco, César Augusto García, visitaron recientemente en la iglesia junto con técnicos para conocer de primera mano las deficiencias. Todo pasa, en primer lugar, por encargar la redacción de un proyecto de restauración, que financiará el ayuntamiento. A partir de ahí la intención es presentarlo a alguna línea de subvenciones de patrimonio de la Diputación o la Generalitat, con el fin de que entre en la convocatoria de 2027.
Donde sí hay ya un proyecto es para reformar una plaza, junto al colegio, con el fin de que esta sea multifuncional y pueda albergar varios eventos públicos, como por ejemplo los asociados a las fiestas de la localidad. El pleno dio luz verde este mes a las obras, que serán financiadas con el Pla Obert d'Inversions, con un presupuesto de 600.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La plaza recibirá un nombre que por el momento los miembros del gobierno local prefieren no desvelar.
La plaza tendrá un escenario con rampa, tarima de obra, aseos públicos, vestuarios, y un pequeño almacén sobre todo para guardar mesas y sillas. Cuando no se utilice para eventos se destinará a aparcamiento de vehículos.
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